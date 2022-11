AMLO defiende su marcha del próximo domingo: no es en favor de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La marcha del domingo 27 de noviembre no será para defender la reforma electoral, es un festejo y tampoco se le puede llamar informe para que no haya sanción, rectificó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La marcha no es con ese propósito, ya terminé mi borrador de mi discurso y no toco el tema, no lo toco, nada más yo lo que digo es: ya no dominan la oligarquía en México, hay democracia, el gobierno no participa en fraudes electorales, eso es todo lo que digo”, señaló.