Grupo México de Germán Larrea incumplió con el Tren Maya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay un incumplimiento en el contrato del tramo 5 del Tren Maya, pero que la penalización que le tenga que pagar Fonatur a Grupo México deberá ser lo justo.

“Hubo un incumplimiento como de 50 kilómetros de Playa del Carmen a Tulum y se tomó la decisión de dárselo a otras empresas porque no estaban cumpliendo, se les notificó que nos urgía terminar ese tramo”, dijo.

El tramo 5 se entregó en diferentes tramos a las empresas Mota Engil, Indi y a ICA, que es donde tuvieron más problema con los amparos para detener la obra.

“Se va a buscar un acuerdo con la empresa porque ellos han trabajado e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que le corresponde. Están queriendo cobrar de más o Fonatur pagar de menos, cómo se quiera entender”, dijo.

El presidente mostró sorpresa de que la demanda que Grupo México presentó contra el gobierno hace casi un mes se diera a conocer públicamente en el diario Reforma.

“Me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaboraran un dictamen y que si aceptaba ese dictamen para definir cuándo se tenía que pagar y me mando decir que aceptaba, pero, oh sorpresa, hoy aparece en el Reforma que nos va a demandar y que es un asunto millonario. Pero yo no sabía que nos había demandado y ya se volvió publicitario, ya se volvió famoso el asunto”, dijo.

Expuso que no tiene el dato de cuánto pide Fonatur, “nada más que se va a pagar lo justo porque ya no es el tiempo de antes (…) Tenemos que cuidar el presupuesto público”.

Dijo que no es un tema que le genere enojo, porque puede aclarar y enseguida señaló quiénes son Grupo México.

“Grupo México son los que recibieron los ferrocarriles nacionales y no se les está expropiando. Zedillo les entregó como 15, 18 mil km, desaparecieron los trenes de pasajeros. Yo quiero dejar 2 mil km de trenes de pasajeros cuando termine. No había nada y en vez de ayudar obstaculizan. ¿Quién es Grupo México? Una empresa a la que Salinas le entregó la minera Cananea. Su dueño (Germán Larrea aparece en segundo o tercer lugar como de los más ricos del país”.

Sin embargo, reconoció que la empresa tiene buenas relaciones con su gobierno aunque “no sé ahora que lo llevó a asociarse con el Reforma para montarse en la campaña en contra nuestra. No hay nada ilegal, nosotros no somos arbitrarios”.

Insistió: “Me extraña porque le mandé decir al secretario de Gobernación y respondió que sí estaba de acuerdo que se hiciera un dictamen, el mensaje lo dio hace 15 días”.

Consideró que es posible que existiera molestia en Grupo México por exponer que un funcionario de Conagua, ya en su administración, otorgó un refrendo para el uso del agua por parte de la empresa para Cananea.