La ultraderecha no avanza en México por sus "actitudes retrógradas": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que grupos como la Conferencia de Acción Política no avanzan en poblaciones como la mexicana por sus actitudes retrógradas, aunque tienen la libertad de expresarse en el país, además de que ni siquiera ubica o conoce a quienes la integra y duda que la mayoría sepa quiénes son.

“Estos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que son más auténticos. Estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No son muchas las diferencias. Y no pasa nada. Por eso es importante el proceso de transformación. Esas ideas conservadoras no tienen ninguna posibilidad de internalizarse en el pensamiento, en la imagen, en la colectividad, en el país, nada”, señaló.

Al referirse a Trump, el presidente expuso que “él puede decir pues lo que quiera”, sobre todo ahora que ya tiene restablecida su cuenta en Twitter. “Y yo no voy a pelearme con el presidente Trump ni me voy a pelear con el presidente Biden, llevamos muy buena relación, muy buena relación. Cómo me voy a pelear con el presidente Biden, si ya México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos”, apuntó.

Entre quienes integraron esta reunión están Juan Iván Peña Neder, exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón; el actor Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; y el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, entre otros simpatizantes del Partido Republicano, principalmente.

“Creo que México está en un proceso, lo acabo de decir, de transformación, la gente está muy consciente. No avanzan esas actitudes retrogradas, no han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia, no nos debemos de ir, como se dice coloquialmente, con la finta”, dijo.

El presidente señaló que México tiene un pueblo muy inteligente, humano, progresista y excepcional. “O sea, no hay que preocuparse de nada de eso, nada. Y cada vez que quieran expresarse, que lo hagan, y no pasa nada (…) no tenemos nada que ocultar”.

“A los personajes yo ni los conozco, o sea, no. Al menos este actor (Eduardo Verástegui), es hasta ahora que empezó a hablarse, tengo un mes o dos meses que sé de él. Entonces, como yo ando en otras cosas también, pero no creo que la gente sepa quién es”, señaló.

Al indicar que de 4 millones de cuentas en Twitter, 2.4 son activos, “para un país con 80, 90 millones de ciudadanos o mayores de 18 años”, no es mucho el alcance.

“No miento, supe de este señor hace menos de dos meses, y soy el presidente de México. Y no me vayan a decir que es que yo ando en la luna, no, estoy pendiente de todo, pero es también para que no se sobrestimen las cosas”, dijo en torno a Verástegui, quien se ha pronunciado en contra de las mujeres que deciden abortar, a lo que el presidente dijo: “Eso yo no lo sabía, sí. Y yo creo que hasta le estamos dando mucho tiempo aquí”.