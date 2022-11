Morena seguirá siendo el que más dinero reciba si no hay reforma electoral, dice AMLO a sus adversarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De no aprobarse la reforma constitucional en materia electoral que modificaría el mecanismo para elegir a los consejeros electorales, Morena seguirá con la elección de consejeros del INE “por cuotas partidistas” y también recibirá la mayor parte de las prerrogativas que favorecen al partido mayoritario, porque “hay respetar la ley, diría el clásico: la ley es la ley”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas medidas continuarán pese a que han sido las principales denuncias del mandatario federal para señalar al árbitro electoral, pero que, de no modificarse con las leyes secundarias, el partido en el poder y el resto deberán seguir con las actuales reglas.

Expuso que la oposición “es muy irracional en lo que plantean, no tiene fundamento. O sea, porque la reforma es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero”.

Agregó que: “Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional, o va a ser muy difícil que se logre, aunque, bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional va a haber una reforma legal”, acusó.

El mandatario federal acusó:

“¿Ahí qué partido es el que recibe más? Morena. Pero ¿ustedes creen que los que tienen sus mantas en las Lomas lo saben? No lo saben, porque fueron manipulados, no leyeron la iniciativa, es nada más: ‘el presidente quiere destruir al INE y el INE no se toca’. Vino un publicista, seguramente de estos mercenarios que actúan en todos los países, les diseñó el modelo, cuentan con todos los medios y los más susceptibles a ser manipulados caen”.

Incluso expuso un ejemplo durante la marcha: “Les preguntaban: Pero ¿tú estás de acuerdo en que sea el pueblo el que elija a los consejeros? ?Sí. ?Pero si eso es lo que plantea la iniciativa. ?No, pero hay otras cosas.

“No sabían. En los círculos de análisis, en las mesas de análisis los comentaristas hablando y hablando y hablando en contra, en contra, en contra, y de repente alguien: ‘¿Y dónde está eso en la iniciativa?’ ‘Bueno, no lo he visto, pero debe de estar, seguro que está’. O sea, es muy irracional, faltan argumentos”, reprochó.

El presidente insiste en que les interesan dos puntos de la reforma: “Reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto, y eso lo podemos lograr con la ley sin la reforma a la Constitución. Porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria como debe de ser”.

Las declaraciones del presidente secundan la postura que informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a Proceso (edición 2403) en torno a que el contenido de la iniciativa a la reforma constitucional, “no favorece al partido mayoritario (…) los opositores lo saben, ya analizaron la propuesta, pero no dicen cuál es el análisis que hicieron; su objetivo es bloquear todo lo que proponga el presidente, dejando el análisis que ellos mismos hicieron”.