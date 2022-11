AMLO: hay sectores de la clase media que se comportan peor que los fifís

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el objetivo de su gobierno es que cada vez haya menos gente en condiciones de pobreza, pero pidió que quienes avancen en su situación no dejen de ser solidarios porque “hay sectores que se comportan peor que los fifís”.

Aseguró que él tiene otros datos en la cantidad de pobres que ha aumentado en su administración, que de acuerdo con el Coneval fue de 3.8 millones de personas más, aunque esos datos son de los primeros dos años de su gobierno y confió en que la siguiente encuesta muestre otra realidad.

“Un objetivo es no sólo el sacar de la pobreza a millones de mexicanos, sino que el que vaya saliendo de la pobreza no deje de ser solidario y fraterno, que no se vuelva egoísta, individualista, aspiracionista, que no abandone el principio del amor al prójimo porque, si no, en el ascenso en la escala social se va asumiendo una actitud de supuesta superioridad, se van volviendo ladinos”, afirmó.

Agregó que busca tener “una clase media muy fraterna, muy humana, y existe un sector de la clase media muy fraterna, muy humana, pero hay sectores que se comportan peor que los fifís. Hay por ahí una frase también muy buena sobre los opresores dice algo así como que no hay peor cosa que un oprimido que defiende a su opresor(en referencia a Simone de Beauvoir). Es una especie de masoquismo, son cosas que se dan en la vida, somos libres”.

El presidente expuso que ya levantan la encuesta que hacen cada dos años en hogares “y va a salir muy buena para los pobres. Es que por sentido común —que a veces es el menos común de los sentidos— por juicio práctico, si se está ayudando a los pobres como nunca pues se está combatiendo la pobreza, como no se hacía antes. Pero está muy difícil convencer a los conservadores”.

Agregó que durante la pandemia los únicos que vieron crecer sus ingresos fueron la clase de la cúpula, “porque nuestro país desgraciadamente es un país muy desigual, entonces son muy pocos los que tienen muchos y muchos los que tienen poco. Entonces, es piramidal, los conservadores son muy pocos; sin embargo, sí tienen simpatías, por eso hablo de los aspiracionistas, toda una formación, y llegan a 25, 30 por ciento de la población”.