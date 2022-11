AMLO niega distanciamiento con Alberto Fernández, por designación del director del BID

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista distanciamiento su homólogo argentino, Alberto Fernández, por la designación del director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero aclaró que su gobierno está en contra de la imposición de Estados Unidos.

¿Por qué el resto de los países de América Latina no apoyaron a México?, se le preguntó.

El mandatario mexicano respondió “porque hay sus prácticas que ustedes ya seguramente conocen o si no ahí se los dejo de tarea”.

En torno a que la molestia de Fernández fue porque México no apoyó a su candidata, Cecilia Todesca, López Obrador respondió:

No, es que nosotros tenemos nuestro candidato y ellos tenían su candidato y el planteamiento es no puede ser que el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por Washington sea el que imponga”.

“Pero después ellos llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó Washington y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros pues si les va a ayudar eso, adelante y ojalá que les cumplan”, agregó.

El mandatario mexicano reprochó que, en la elección del presidente del BID, “sale un candidato bendecido por Washington y ese gana, no, ya no, eso no ayuda, además necesitamos un cambio en todo lo que tiene que ver con la cooperación para el desarrollo, tenemos problemas serios sobre todo relacionados con la migración y hay que apoyar a países de América Latina, del Caribe”.

Expuso que la ayuda se debe demostrar con hechos y no con discursos o no hacerlo “cuando están hundidos, los llamados rescates del Fondo Monetario Internacional”, también cuestionó por qué no se entregan créditos a tasas bajas a países que necesitan de financiamiento para el desarrollo, porque si lo hacen es simbólico.

Vamos a poner unas granjas de cerdo financiadas por el BID en un país y ese es el gran programa, se gastan más en burocracia en el BID porque ganan muchísimo que lo que otorgan de apoyo en créditos a los países, entonces ya basta de esa simulación”, señaló.

López Obrador también reconoció que Argentina atraviesa un momento complicado en materia financiera y destacó que México busca ayudar a Argentina por ser un claro ejemplo de la irresponsabilidad de los organismos financieros internacionales, en especial del FMI.

“Como quería que se reeligiera Macri por simpatías, le empezaron en vísperas de las elecciones a otorgar créditos a Argentina y desde luego aunque esgriman o sostengan de que era necesario técnicamente, no, que vayan a engañar a otros, ando buscando al tonto que se los crea, eso fue político, si no, no entregan tanto dinero, una institución financiera no puede actuar así, y les dieron y les dieron y les dieron y resulta que no gana su candidato pero dejan a Argentina completamente endeudada y en vez de ayudar a resolver el problema que ellos originaron, mantuvieron así dos años al nuevo gobierno”.

Esta situación, dijo, generó que la crisis en Argentina se agravara lo cual también provocó que la población se mantenga inconforme con el gobierno, “entonces ahora Argentina decide apoyar porque está en una situación difícil, nosotros respetamos ese punto de vista, pero ya no queremos eso”.

El presidente mexicano recordó la invitación que le hizo a Fernández en el marco de la reunión de países que integran la Alianza del Pacífico, aunque Argentina no es parte de este grupo.