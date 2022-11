“Nos reservamos el derecho de admisión para provocadores y violentos”: AMLO convoca a su marcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la marcha del domingo 27 de noviembre está invitado todo el pueblo, “solo nos reservamos el derecho de admisión para provocadores y violentos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en esta conferencia enlistó 16 motivos para celebrar.

Agregó que uno de los momentos que se debe celebrar es que “vamos a celebrar que vamos avanzando en la transformación del país y que estamos haciendo sin violencia, de manera pacífica y que es por el bien de todos porque si hay justicia hay paz, hay tranquilidad”.



Al insistir en que la marcha no es para pronunciarse contra el INE o a favor de su iniciativa de reforma porque eso ya está en manos del Poder Legislativo.

“Y si se requiere en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional o si se declara inconstitucional, en el caso de que se apruebe la ley, ya correspondería a la Suprema Corte, eso ya está”.



Enseguida habló de los 16 motivos, hasta ahora, para celebrar este 27 de noviembre:



- Que ya no domina en México la oligarquía

- No se permite la corrupción

- Ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban

- Tenemos finanzas públicas sanas

- El 85 por ciento de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público,

- Nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres

- No queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla

- No aceptamos el clasismo ni la discriminación

- Está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia

- La paz es fruto de la justicia

- Ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero van a tener un aumento del 25 por ciento

- Seguirá aumentando los salarios de los trabajadores

- 11 millones de jóvenes estudiantes de familias pobres tienen becas.

- Ahorramos 50 mil millones de pesos por no pagarle publicidad a los medios de información.

- Que hay esperanzas y felicidad en nuestro pueblo

- A pesar de la pandemia y de otras calamidades México está avanzando y aumenta su prestigio en el concierto de las naciones.





“Imagínense lo que significa tenernos mucho coraje porque no les guste nuestra manera de pensar, la forma como nos manifestamos, el habla”, aseguró el presidente.



Agregó: “¿Por qué no celebrar que se ha logrado esto (disminución en delitos) y muchas otras cosas y que trabajamos todos los días cuándo un gabinete de seguridad se reunía todos los días de 6 a 7 de la mañana (…) Sí hay motivos para celebrar”.