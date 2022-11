AMLO convoca a funcionarios a su marcha del 27 de noviembre “porque son ciudadanos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que los servidores públicos que no tengan una actividad, por ser domingo, puedan asistir a la marcha que encabezará este 27 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, “porque son ciudadanos”.

Reiteró la invitación a toda la población, de todas las clases sociales, “es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en nuestro país y es en beneficio de todos porque hemos enfrentado fenómenos externos. Lo más difícil fue la pandemia. Ahora los efectos de la guerra Rusia y Ucrania que impactaron también en toda la economía mundial sobre todo con la inflación”.

También pidió a los medios de comunicación dar cobertura: “Ustedes no vayan a fallar, están invitados”.

El mandatario mexicano considera que la gente está esperanzada y contenta. “Cómo no vamos a celebrar” y minimizó la intención de la oposición de llamar a su marcha un desfile, “llámenle como le llamen vamos a estar todos. Que va a haber acarreados, no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propia voluntad, la gente va contenta y no va a ir más porque en efecto no hay cómo trasladarse”.

Mencionó que se espera la participación de mexicanos que residen en el extranjero y confió en que tiene el respaldo de alrededor de 60 millones de personas, aunque evitó dar una cifra estimada de participación.

No habrían camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir porque tenemos el respaldo, ofrezco disculpas por decirlo porque el poder es humildad”, indicó.

Este martes el presidente enlistó 16 motivos para celebrar este domingo 27 en el marco de la conmemoración de sus cuatro años de gobierno. Este miércoles repitió algunos:

“Nosotros aplicamos una estrategia que nos dio resultados para proteger a la gente, al pueblo, en el caso de la pandemia vacunar a millones de mexicanos. Nadie en el mundo vacunó en cinco meses con una primera dosis a todos sus adultos mayores como lo hicimos nosotros. Protegimos primero a los más vulnerables y salimos adelante. Ya se está creciendo de nuevo, espero que este año la tasa de crecimiento llegue al 4 por ciento. Tenemos varios récords históricos. El mayor número de empleos que se haya generado en toda la historia”, adelantó.