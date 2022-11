AMLO presume idea de entregar pensiones a adultos mayores: "salió de esta cabecita"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo comparó darle apoyos sociales a la población pobre, con darle alimento a las mascotas.

“Inventaron decir que en Asia los chinos sostenían que en vez de darle un pescado había que enseñarlos a pescar, eso era muy común escucharlo. Pues sí, los puedes enseñar a pescar pero si no hay agua y no hay pescado es como decirle a una mascota oye búscate la manera de alimentarte. Yo no te voy a comprar el alimento, tú ve cómo le haces porque si no voy a ser paternalista, populista, comunista”, afirmó.

Durante su conferencia en Manzanillo, Colima, el mandatario expuso que fue su iniciativa comenzar a entregar las pensiones de adultos mayores desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

“Cuando decidí dar esta pensión, cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, que nosotros lo iniciamos y ofrezco disculpas pero salió de esta cabecita y este corazón, no lo copiamos ¿Saben cuál era la declaración de Fox que era presidente?, que no estaba de acuerdo que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores”, recordó.

Argumentó que avanzó en la entrega de estos programas sociales, porque es reconocer la labor de este sector de la población. “Como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de tranquilidad y holgura en el último tramo de su existencia. Imagínense la mentalidad de Fox que es la de muchos, millones porque no son pocos, claro afortunadamente no son la mayoría pero sí son millones, como 25, 30 millones”.

Afirmó que en ese entonces a esa decisión la oposición le llamó “paternalismo, populismo y ahora abiertamente comunismo lo que se le da al pueblo y en aquel entonces no daban nada”.

El presidente López Obrador destacó que la hipocresía que es la doctrina principal del conservadurismo porque a los banqueros y grandes empresarios se les rescataba, aunque a eso no le llamaran populismo, ni paternalismo.

Cuando llegó se evitó la condonación de impuestos o la evasión fiscal y expuso el ejemplo del dueño del OXXO.

“Tuvo que pagar como 12 mil 13 mil millones. Es cierto que dijo ´lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera´, lo otro no me consta pero también expresó ´pero vamos a luchar para que esto no continúe´ y no sé tampoco me consta que sea de los que estén impulsando este movimiento de los fifís y aspirantes a fifís”, dijo.

El mandatario afirmó que por esa razón la población está contenta y “y mientras se cuente con el pueblo hay posibilidad de darle continuidad al proceso de transformación ¿Ustedes creen que la gente va a votar por partidos que no quieren que se le dé pensión a los adultos mayores?”.