AMLO se burla de marcha en favor del INE: "Hubo muchísimo robo de carteras"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el reporte que le dieron de la marcha de la oposición en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), “entre otras cosas, ese día, es que hubo muchísimo robo de carteras, no se enojen eh” y los llamó a organizar otra protesta en diciembre.

El presidente recordó que cuando su movimiento estaba en la oposición no eran vistos como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir y ahora llama a no ver a la oposición de la misma forma.

Al mismo tiempo dijo: “Los conservadores rancios están muy amargados, andan con la cara dura, enojados, no, hay que alegrarse y además son nuestros adversarios, no son nuestros enemigos”.

También les deseó que les vaya bien y celebró que se definan y se quiten la máscara para dejar de lado la simulación, porque habían ocultado su verdadero pensamiento.

“Y decir yo no soy igual, como decía aquí muy bien la gobernadora Indira (Vizcaíno, de Colima), yo no soy igual a los demás, yo soy superior, yo soy de sangre azul, no soy indio pata rajada, yo ya estudié en el extranjero, tengo maestría, doctorado, posdoctorado, cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria, la secundaria. Se olvidan de que la democracia es igualdad pero se perturban, se obnubilan”, indicó.