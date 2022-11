Boric pide a AMLO esperar para decidir sobre la APEC; Pedro Castillo irá a Chile

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que su homólogo peruano, Pedro Castillo, estará en su país la próxima semana para acordar un plan que retome la reunión de la Alianza del Pacífico, por lo que pidió al mandatario Andrés Manuel López Obrador esperar para decidir si la cumbre se organiza en Perú.

“Creemos que, y esto yo lo he insistido mucho durante nuestra gira, nuestra participación en la APEC como también hoy día en México, creemos que el Atlántico Norte fue el centro del mundo durante la segundad mitad del siglo XX, hoy día están todas las condiciones para que el Pacífico sea el centro del mundo”, indicó Boric.

El presidente López Obrador fue más incisivo en torno a la actitud del congreso peruano: “Con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno. Es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería, la dignidad debe estar por encima de todo”.

Durante la conferencia que ofrecieron en el Salón Panamericano de Palacio Nacional, cuestionó “¡Cómo vamos a tener en México una Alianza del Pacífico sin el presidente del Perú! Es como decir: El show debe continuar, o no nos importa, no nos incumbe, y que participe por videoconferencia. No, eso no podemos admitir”.

El mandatario mexicano calificó de “mucha arrogancia” no darle permiso a un presidente legal y legítimamente constituido, para asistir a un encuentro formal en otro país, donde va a recibir la presidencia de la alianza de varias naciones del Pacífico.

López Obrador expuso que Gabriel Boric le hizo la propuesta de hacer una consulta “y yo estoy de acuerdo en que Gabriel participe y hable con el presidente del Perú para ver la forma más conveniente de reunirnos y que sea en una reunión con frutos para todos los países, para los pueblos de la Alianza del Pacífico”.

Dijo que espera que esa reunión sea productiva, de cooperación fraterna, y que se pueda resolver sobre la forma o el protocolo.

“La propuesta era ver si asistíamos a Perú a llevar a cabo la reunión y a entregarle la presidencia al presidente Castillo, pero me pidió Gabriel que esperemos un poco, se va a hacer una consulta y vamos a resolver de la mejor manera posible. Pienso que es un acuerdo institucional, de Estado, de naciones, y que no se tomó en cuenta el que deben de respetarse los acuerdos, los convenios internacionales”, agregó.