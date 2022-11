La del domingo 27 podría ser la última marcha en la que participe: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no puede decir de manera categórica que la marcha del 27 de noviembre será la última en la que él participe, “porque no sabemos qué nos depara el futuro” y agradeció al empresario Claudio X. González por ser “buen promotor” de la manifestación, “porque ya nos estábamos hamburguesando, afresando”.

“Nos hacía falta un movimiento, de veras que es buen promotor Claudio, porque ya nos estábamos hamburguesando, afresando, y nosotros venimos de la lucha de hace muchos años, hemos estado en el Zócalo ahí sí también primer lugar, hemos estado de 50 a 100 ocasiones, hemos dormido ahí, hemos vivido ahí”, dijo.

En la conferencia que encabezó en Manzanillo, Colima, luego de afirmar que será la última marcha que él haga, aclaró: “No han podio derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”.

El mandatario federal no quiso hablar de la cantidad de personas que llegarán al Ángel de la Independencia, de donde saldrá la marcha, pero que todos deben ir por su voluntad y evitar que haya acarreados.

Se le preguntó si la cantidad de asistentes podría llegar a millón y medio de personas y el presidente contestó: “No, eso no se sabe, es voluntario, la gente decide si va o no va. No es que tienes que ir te voy a pasar lista, todos esos métodos de acarreo”.

En otro momento el presidente reprochó: “Dicen 'no, es que no es marcha, va a ser desfile', llámenle como le llamen vamos a estar todos. Que va a haber acarreados, no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propia voluntad, la gente va contenta y no va a ir más porque en efecto no hay cómo trasladarse”.

Y afirmó que tampoco habrían camiones suficientes para tanta gente que quiere ir, porque confió en que tiene el respaldo, “ofrezco disculpas por decirlo, porque el poder es humildad, pero como están dale y dale y dale y amuele y amuele y amuele, les tengo que estar recordando que tenemos el 70% de apoyo de la población, nos apoya el 70% de los ciudadanos”.

“¿Cuántos somos?, alrededor de 85 millones, ¿cuánto es el 70%? Somos como 60, 56, ¿cuántos ciudadanos votaron por mí? 31 millones, y si ahorita me apoyan 50, más de los que votaron por mí, ¿qué tengo que decir?, gracias a la gente, al pueblo, a la vida. Que les molesta, les ofrezco disculpas por el enojo que produce la transformación en beneficio del pueblo. Por eso sí va a ser muy importante la movilización, marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar y lo más importante es que la gente va a participar con mucha alegría, porque el pueblo está contento”, afirmó.

López Obrador agregó que parte de la organización que buscan es que se hagan marchas por estados y así no se concentren todos los simpatizantes en la Ciudad de México, por lo que también analizan cómo será la logística para que la marcha pueda avanzar, aun con la cantidad de militantes y seguidores que busquen acercarse al presidente.