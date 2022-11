AMLO alista una ley para recortar presupuesto al INE y evitar compra de votos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La decisión de los legisladores de oposición ya está tomada, “ellos no quieren aprobar la reforma”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que presentará una ley secundaria, principalmente, para recortar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar la compra de votos.

Dijo que si su iniciativa no pasa es porque “ellos tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE cómo está van q poder contar con un instrumento para el fraude”.

A quienes se oponen a la reforma constitucional los llamó “agrupación o elite fraudulenta de mapaches para hacer valer a plenitud la democracia sino que engañan a millones”.

Pero también acusó a los engañados que, dijo, son muchos con un buen nivel académico “nada más por honestidad y orgullo deberían leer la reforma y tener el valor civil para decir me engañaron, me equivoqué. Me cae tan mal el presidente que ya creo cualquier mentira. No oigo, no veo, no razono, estoy ya dominado por la pasión para no decir por el odio porque esos son extremos”.

Insistió en que el engaño consistió en que el Ejecutivo quería destruir al INE, “les diría que me quedo con eso porque fue una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza”.

De esos actos de vergüenza, acusó no solo a los publicistas, a los que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron, “porque les zumba que saquen una cartulina diciendo ‘el INE no se toca’, ‘no vamos a permitir que se destruya al INE ni que desaparezca el INE’. Eso fue lo que hicieron”.

El presidente dijo que quienes defienden intereses contrarios a la población “están completamente equivocados, la gente ya no acepta el fraude y el dinero porque la reforma a la Constitución que propusimos es dominio el dinero que se entrega a los partidos todo eso lo cuidaron y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral porque han hecho uno, dos, tres, diez, 20 fraudes siempre, por décadas”.