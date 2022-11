Ante diputados, madre de jóvenes que murieron al caer en coladera de Iztacalco exige justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la máxima tribuna pública de la capital, María Elvira Canchola, madre de Esmeralda y Sofía, quienes murieron al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco el pasado 10 de noviembre, exigió que se haga justicia para sus hijas y haya castigo para los responsables del hecho que acusó de “negligencia”.

En un hecho inusitado en el recinto, y al lado de su esposo, Víctor Arturo Barrios, se dirigió a los diputados:

“Quien haya perdido algún hijo, algún familiar, lo más querido que hayan tenido, que sientan un poquito de dolor del que yo tengo como madre. Por favor, pido de corazón justicia por mis niñas. No saben lo que como familia estamos sufriendo, no, no tienen idea, se destruyó una familia por una negligencia”.

En recinto de Donceles y Allende fue el último punto de la marcha que realizaron los padres de las jóvenes de 16 y 23 años que murieron cuando se dirigían al concierto del grupo Zoé en el Palacio de los Deportes y cayeron en una coladera sin tapa en medio de una calle sin iluminación.

Acompañada de familiares y amigos de las víctimas el primer punto de la marcha fue donde ocurrió la tragedia aquella noche, en la lateral del Viaducto Río de la Piedad y la avenida Añil, colonia Granjas México.

Ahí, encima de la tapa que el gobierno colocó horas después de la tragedia y reforzó con soldadura, los familiares y amigos de Esmeralda y Sofía pusieron veladoras, flores blancas y fotografías de ellas, así como imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Después de hacer oraciones por ellas, la señora Elvira acusó:

¡Esto es negligencia! Y les pido, les ruego, les suplico a los padres que se toquen el corazón para que se pueda hacer justicia, de corazón se los pido. Mis niñas eran toda mi vida y ya no las tengo. ¡Por favor ayúdenos a que se haga justicia!”.

Los padres de las víctimas agregaron que la protesta es porque, a 12 días de la muerte de las jóvenes, ni el gobierno de Claudia Sheinbaum ni la Fiscalía General de Justicia capitalina les han dado suficiente información sobre las investigaciones del hecho.

Luego, mostrando en alto una manta que decía “#Justicia para Esme y Sofía”, caminaron hacia la sede de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) para exigir avance en la investigación que se abrió al día siguiente de los hechos y que, desde entonces, la dependencia dirigida por Ernestina Godoy no ha dado mayor información de avances.

De ahí, los manifestantes se dirigieron al Congreso de la CDMX, en la esquina de Donceles y Allende, en el Centro Histórico para exigir justicia por el hecho.

Un par de días después de la tragedia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pidió al Sistema de Aguas y a la Secretaría de Obras y Servicios una investigación sobre si la coladera donde cayeron las hermanas ya había sido reportada sin tapa y si así fue, saber por qué no se atendió. No obstante, la aspirante presidencial no ha vuelto a tocar el tema hasta ahora.