La Alianza del Pacífico "funciona", pues más países buscan ser socios: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A pesar de la cancelación repentina de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, el canciller Marcelo Ebrard recalcó que esa alianza "funciona", pues la quieren integrar como socios los gobiernos de Costa Rica, Honduras, Ecuador, Canadá, Corea y Singapur.

"Las alianzas que no funcionan no tienen solicitudes de ingreso", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa, en la cual insistió en que "hay una expansión acelerada de la Alianza del Pacífico" que no generó "ninguna objeción" entre sus integrantes, los gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú.

La cumbre de la Alianza del Pacífico, que se lleva a cabo en México, incluía una reunión entre los presidentes de los países miembros, pero el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador la canceló el lunes pasado ante la negativa del Congreso peruano de permitir la salida del presidente Pedro Castillo.

La cancelación de la cumbre creó una incertidumbre sobre los pasos a seguir para concretar un encuentro entre los mandatarios; Ebrard aseveró que esta reunión "se va a llevar a cabo en Lima, Perú", en una fecha que se dará a conocer probablemente la próxima semana.

Después de una reunión con ministros de la región, Ebrard recalcó que se aprobaron declaraciones "sustantivas" sobre paridad de género, protección de selvas y bosques, el bienestar y la reducción de desigualdades, así como la juventud. "Ha sido una reunión expedita porque hay consenso", explicó el canciller.