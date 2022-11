Pilares niega obligar a talleristas a ir a la marcha de AMLO, pero los cita a las 8 de la mañana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Sectei) del gobierno capitalino rechazó que en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) se amenace o se obligue a los talleristas a asistir a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 27 de noviembre.

No obstante, mediante reuniones en la plataforma digital Zoom a las que tuvo acceso la reportera, coordinadores del programa los “invitaron” a pasar la voz a sus alumnos y a reunirse ese día, a las 8 de la mañana en la calle Amberes, entre el Paseo de la Reforma y Chapultepec para participar en la movilización.

Ayer, Proceso publicó una nota basada en entrevistas a talleristas de Pilares de la alcaldía Gustavo A. Madero, que denunciaron que sus Líderes Coordinadores de Proyecto Operativo (LCPO) les dijeron que es “obligatorio” acudir a dicha manifestación y que, si no lo hacían, tendrían sanciones administrativas. La reportera tiene audios, fotos y capturas de pantalla que comprueban los dichos.

Este jueves, la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación de la Sectei negó tal afirmación. Sin embargo, en un comunicado de tres párrafos enviado a la reportera, subrayó “la importancia de acudir a esta movilización que tiene por objeto celebrar el 4to año de la Transformación de la vida pública del país”.

Y agregó: “Sabemos que quienes asistan a este evento serán motivados por convicción y voluntad propia”. Por último, reiteró que el programa Pilares “es un espacio comunitario, libre, plural y respetuoso de todas y todos”.

Más denuncias de asistencia obligatoria

La mañana de este jueves, en una reunión vía la plataforma Zoom a la que tuvo acceso la reportera, coordinadores de Pilares reiteraron la invitación a talleristas a asistir a la marcha y a pasar la voz con sus alumnos y familiares para que acudan.

Les subrayaron “la importancia” de para celebrar los cuatro años “del proyecto de nación” al que se debe la existencia de dicho programa y les dijeron que no habrá sanciones si no acuden. También les informaron que “van a haber algunas formas de transporte en los Pilares que sus líderes les comunicarán de manera oportuna y a nivel individual”.

En el encuentro virtual, que duró alrededor de 6 minutos, algunos talleristas reiteraron que sus líderes les dijeron que era obligatorio asistir o habría consecuencias:

“A nosotros nos dijeron que era obligatorio y que tenemos que llevar 5 personas, que no era opcional”, dijo uno. Tras unos segundos de silencio, la coordinadora le pidió que le mandara un mensaje individual para que le dijera el nombre de su líder.

Luego, ésta reiteró: “Es un llamado voluntario, creemos que este proyecto y la política pública que estamos representando no requieren de ningún tipo de acarreo. Es un motivo de fiesta, de celebración y no de condicionamiento. Por eso, solo les pedimos que ustedes como portavoces de la comunidad puedan ayudar a retrasmitir este mensaje a usuarios”.

Según dijo: “Hemos vistos muchos Pilares donde los usuarios están muy comprometidos con el proyecto y desearían formar parte de este agradecimiento, familiares, etcétera; pero no es una obligación, es opcional”.

Otro tallerista preguntó: “En caso de no ir, qué sanción tendremos para el otro año en la continuidad?”

La autoridad le respondió: “Eso está completamente fuera de lugar. Ustedes saben perfectamente que no hay ningún tipo de sanción por que ustedes vayan o no vayan a algún tipo de acción. En este caso es una invitación que se les está haciendo y el hecho de que a lo mejor ustedes decidan no ir, no significa que van a quedar fuera del programa por eso. La decisión de ir o no ir es solamente de ustedes y es absolutamente voluntario”.

Sobre la supuesta orden de llevar a cinco personas a la marcha, también les dijo: “Ahora sí que los que deseen asistir, no es ninguna cuota”.

Por último, la coordinadora les reiteró la invitación de reunirse el domingo 27 en la calle Amberes, entre las avenidas Reforma y Chapultepec, a las 8 de la mañana. Les dijo que saldrán junto con integrantes de los Pilares, las Ciberescuelas, los de Autonomía Económica, así como con los de las secretarias de Educación y Cultura.