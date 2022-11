TelevisaUnivisión asegura derrotar a la competencia en el raiting mundialista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante cada Copa del Mundo, la competencia no solo sucede dentro de la cancha, sino también a su alrededor, tal es el caso de las televisoras, quienes buscan ser sintonizadas por la afición para tener mayor audiencia.

Un total de 21 millones de personas en México sintonizaron a TelevisaUnivisión para seguir la transmisión en vivo de tres partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022: México vs. Polonia, Dinamarca vs. Túnez y Argentina vs. Arabia Saudita, de acuerdo con las cifras que presentó la empresa.

"A tan sólo tres días de que dio inicio el Mundial de Qatar 2022, la oferta televisiva y digital de TelevisaUnivision se posiciona como la favorita de los mexicanos", presumieron en un comunicado.

Además, 4.3 millones de televidentes también eligieron TelevisaUnivisión para ver la repetición del duelo de la Selección Mexicana contra su similar de Polonia. De tal manera que sumó un total de 25.3 millones de personas.

Aunado a esto, se registraron 3 millones de dispositivos que se conectaron a VIX, la plataforma de streaming de la empresa, propiedad del magnate Emilio Azcárraga Jean.