Tras año y medio sin hablar con AMLO, Monreal admite pláticas con la oposición

MADRID (proceso.com.mx).— En su reflexión para definir su permanencia en Morena y su llamado a la reconciliación, el senador Ricardo Monreal, aspirante a la Presidencia de México, señaló que lo único que pide son, “que cese la guerra sucia y que haya democracia. Piso parejo”.

Tras 26 años acompañando el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pese a “las intrigas palaciegas”, no cree que sea irreconciliable su relación con el presidente. “Si estoy hablando de reconciliación, si me reconcilio con la oposición, ¿por qué no con el presidente de México?”.

En este marco, y a raíz de ese llamado a la reconciliación, el senador Monreal y el diputado Santiago Creel anunciaron hoy aquí el inicio de un proceso nacional de diálogo y reconciliación con mesas en todo el país, que se celebrarán antes de finalizar el año, para “fomentar que los mexicanos vivamos en democracia”, dijo el diputado panista, al señalar haber “cogido el guante” tras el llamado de Monreal en su acto en la Arena México.

En la rueda de prensa previa a la Reunión Interparlamentaria México-España, que celebrarán este lunes 28, Monreal aseguró que no es democrático proceso que Morena ha perfilado para tener candidato/a a la presidencia en el 24.

“Para mí no (hay democracia), porque están configurados, prefigurados, tres personajes del gobierno que tienen todo el respaldo del presidente; yo estoy excluido. Eso es todo, que cese la guerra sucia y que haya democracia, piso parejo”, dijo.

Sin embargo, denunció que hay un amplio sector del partido que lo están alejando, “porque el proceso de descalificación es brutal, y yo digo que (es) desde el propio sistema, de dentro y que creen que con liquidarme ellos van a avanzar”.

Sobre su llamado que hizo hace una semana en la Arena México, Monreal reconoció que este es solo el “embrión de un movimiento amplio”, del que no podría decir que en este momento vaya a prosperar, “porque en México se tiene un presidente muy fuerte y un partido muy fuerte, Morena”.

“Es verdaderamente fuerte, yo en la historia de México no había visto un ejecutivo tan popularmente fuerte, al que respetamos y con el que coincidimos; he tenido con él 26 años caminando a su lado, por eso creo que se equivocan todos aquellos compañeros que internamente me descalifican y me empujan a salir, porque ahí puede estar la fractura y esta el riesgo de no ratificar el triunfo del 24”, aseguró.

Asimismo, aclaró que “sería contradictorio que yo quiera una imposición, que fue nuestra lucha histórica; lo que se tiene que buscar son procedimientos que nos unifiquen, en caso de que así se decida”, y añadió, “yo sí creo que estamos en un proceso de transición política y que podemos aportar todos”.

Acompañados por diputados de casi todos los partidos políticos, porque el centro de la rueda de prensa era la XVI Reunión Interparlamentaria México-España, el interés de los periodistas derivó a la actual situación política en México, sobre todo en la víspera de la marcha convocada en la Ciudad de México por el presidente López Obrador.

“No soy de piel sensible, si fuera imagínense, (no me bajan) de traidor por estar en España cumpliendo una responsabilidad constitucional, como presidente de la delegación mexicana en esta interparlamentaria”, decía, mientras señalaba los ataques en las redes sociales. Y aunque hay voces más atemperadas, reconoció que “domina la otra voz, la de la descalificación, y cuando tienes orquestas por sistema, tienes que pensar en tu permanencia, y eso es lo que estoy valorando, pero no aquí, porque estoy fuera de mi país, cuando llegue a México lo comentaré”.

Un año y medio sin hablar con AMLO

Dijo que tiene año y medio de no hablar con el presidente López Obrador y que las diferencias se produjeron por “la intriga palaciega, que fue en junio del 21, en donde la jefa de gobierno me culpó de que yo era el responsable de la derrota electoral en la Ciudad de México, cuando yo no tengo que ver nada en ese proceso, y en donde los ciudadanos de la ciudad de México eligieron qué alternativa tomar”.

Aclaró que ni siquiera ha intentado buscar al mandatario, que su interlocutor es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien tiene una buena relación y de respeto. “No tengo problemas en la comunicación con el Ejecutivo vía el secretario de Gobernación”, dijo.

Descartó que lo suyo sea indefinición, porque se preció de conocer los ritmos de la política. “La política es un proceso no precipitado, no arrebatado, tiene ritmos, y los vamos a ir diseñando sin precipitación y sin arrebatos”.

En la misma conferencia, el diputado Luis Espinosa Chazaro, coordinador del PRD, le dijo a Monreal que “tiene las puertas abiertas” de su partido, mientras el diputado Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del PT, le advirtió que “no le preste oídos a la oposición, que trae `la caballada´ muy flaca”, que “no se deje llevar por esos cantos de la oposición, que está más perdida que nunca”.

Criticado por sus reuniones con los partidos de la oposición, Monreal señaló, “mi posición política estoy en ese proceso de definición, no esta tomada la decisión, he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre, como coordinador de la mayoría en el Senado, y como un hombre que cree en el dialogo, me reúno frecuentemente, no es vergonzoso ni clandestino, tengo buena relación con la oposición”.

Aclaró que todavía no se podría hablar de una candidatura única, sino lo que se está buscando son procedimientos, ellos han planteado procedimientos y yo he escuchado.

Tanto Monreal como Creel informaron que tras el acto de la Arena México se reunieron a dialogar y acordaron hacer un llamado a un pacto nacional de diálogo y reconciliación, que implicará que antes de finalizar el año, pondrán mesas en la Ciudad de México y las 32 entidades del país, convocando a líderes sociales y de los partidos para buscar acuerdos de diálogo y acuerdos para la reconciliación.

Respecto a la XVI Reunión Interparlamentaria México-España, dieron conocer que tendrán este lunes 28 cuatro mesas de trabajo, la primera sobre economía y comercio; la segunda, sobre igualdad, educación, salud y cultura; la tercera, serás sobre seguridad y fortalecimiento del Estado de derecho, que buscará estrechar lazos entre ambos países en concentrar el combate a la problemática del crimen organizado y preservar la seguridad

Insistieron que este encuentro de diplomacia parlamentaria buscará fortalecer el diálogo entre ambos países con esos acuerdos.

Anunciaron que el 15 de diciembre, en México se va a celebrar la XIII reunión de la comisión México-España, que va a estrechar los lazos entre las naciones, de cara a que en 2023 España presidirá el Consejo de Europa, en momentos donde está muy avanzada la actualización del Tratado México-Unión Europea que se adapte a la realidad de ambos países.