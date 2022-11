AMLO y secretario de Agricultura de EU dialogan sobre maíz transgénico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, en Palacio Nacional, para abordar el tema del maíz transgénico.

A la salida de la reunión, en la que también estuvo el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que preparan acuerdos para llegar a la cumbre de países de América del Norte, en enero.

“Estamos tratando de tener claros cada uno de los campos más importantes como puede ser este de agricultura que es muy importante, sobre todo las exportaciones e importaciones de México, cuáles son las decisiones o los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Un tema es este (transgénicos)”, indicó.

El canciller expuso que el presidente les pidió trabajar con el equipo de Estados Unidos “en este como en otros temas y que estemos listos antes de la cumbre que se va a llevar a cabo para presentar las opciones y soluciones que presentar”.

Para esta labor, se coordinan la cancillería y las secretarías de Economía y de Medio Ambiente, en las que es probable que se aborden otros temas.

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, indicó que prevén que en dos semanas tengan una reunión bilateral; y sobre si existe una preocupación de los estadunidenses en torno a los transgénicos, dijo que es lo que van a trabajar en estas reuniones.

Esta mañana, el presidente adelantó que “ya está claro: no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco, donde está el problema es el maíz amarillo para forraje. Esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo”.