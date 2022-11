Así auxilió Danny Ocean a sus fans tras balacera en Morelia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras una balacera al término de su concierto que dejó como saldo un muerto y cuatro heridos, el reguetonero Danny Ocean auxilió a sus fanáticos en la Plaza Monumental de Morelia, el viernes 25 de noviembre.

Una usuaria de TikTok grabó el momento en el que el cantante venezolano regresó al recinto para ayudar a sus fans a bajar de las gradas.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, se inició una carpeta de investigación por los hechos relacionados en la colonia Nueva Valladolid.

Detalló que los hechos se registraron poco antes de las 24 horas del viernes, cuando personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se trasladó a la plaza para actuar en torno al homicidio de una persona.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel B., de 46 años, cuyo cuerpo quedó dentro de una camioneta tipo Windstar, de la marca Ford, color guinda, placas PSA3282. Dentro del vehículo había un arma de fuego.

La fiscalía señaló que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica, bajo custodia ordenada por el Ministerio Público.

El sábado, Danny Ocean compartió un mensaje en redes sociales respecto al hecho afuera de la plaza, perpetrado por personas externas al concierto.

Indicó que todavía estaba en el recinto en compañía de algunos fanáticos, mientras seguía la balacera y había tratado de ayudar al mayor número de personas.

“Me duele mucho que las personas que tengan problemas no puedan resolver sus diferencias sin involucrar a otros. ¿Cuánto nos tomará aprender a pensar en los demás y no solo en nosotros? Esto es algo que no rebasa y como expliqué antes, va en contra de la razón por la que vivimos, que es dar un mensaje de amor”, indicó el cantante.

Comentó que no entiende por qué suceden estas cosas si vino con un mensaje de amor. “No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor, cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, escribió en sus redes sociales.

La Secretaría de Seguridad de Morelia informó que hay una persona detenida que se presume participó en la balacera.

Los reportes preliminares indicaron que un grupo armado habría baleado a unas camionetas afuera de la Plaza Monumental.

En redes sociales circuló un video tomado por unas mujeres donde se escuchan las detonaciones cerca del lugar, por lo que se resguardan en el interior de los baños del lugar.

En las calles Juan Alvarado, esquina con Domingo de Medina, quedaron dos camionetas con impactos de bala.