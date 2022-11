¿Empresarios en la marcha? Estos fueron algunos personajes de la IP que acompañaron a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la presencia multitudinaria que lo acompañó el domingo último a su marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, entre quienes destacaban funcionarios locales, federales y empresarios.

En su conferencia mañanera el mandatario recordó que la gente le había pedido que dejara la marcha para subirse a un vehículo que lo resguardara; agregó que se tenía la idea de que la descubierta estaría integrada por diez personas, “pero a la hora de la hora la descubierta fue el pueblo”.

“La gente me lo pedía; empezaron a gritar ‘¡cuídenlo!’, y que subiera al coche, pero me sentía bien y llegamos,” expuso luego de que elementos del Ejército que abrían paso a los vehículos dijeron que no aceptó subirse y que tampoco la misma oleada de personas permitió redirigir la marcha.

El objetivo de tomar el auto era llegar más rápido al Zócalo, porque en casi tres horas el presidente avanzó apenas al Senado, y de esa manera diera su discurso por los cuatro años de gobierno sin tener esperando tanto a quienes ya estaban en la plancha de concreto.

“Ya estoy chocheando”

En el contexto de lo que podría ser su última marcha multitudinaria, López Obrador dijo que ya estaba “chocheando”, pero que “todavía tengo muchos deseos de vivir, y la ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea son dos dos años 21 meses”, expuso.

El deporte, como la caminata o el béisbol que practica, es lo que le ha ayudado a tener estas actividades, aseguró.

“Y ayuda a decir adelante, esto no se acaba hasta que se acaba, hay que echarse adelante siempre. No se puede vencer al que no se derrota”, consideró.

López Obrador agradeció a 22 gobernadores su presencia en la marcha. “Llegó hasta Barbosa, que está enfermo”.

Entre los personajes que asistieron a la manifestación oficial destacan el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como los empresrios Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y Carlos Bremer.