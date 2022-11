Kenia López va contra AMLO: Denunciará desvío de recursos públicos en marcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, anunció que presentará una denuncia ante las autoridades electorales por el uso de recursos públicos, durante la movilización a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa llamada “la Contramañanera”, López Rabadán dijo que este domingo la ciudadanía fue testigo “del desvío ominoso de recursos públicos para cumplir con las terquedades del presidente López Obrador”.

“Ayer se tuvieron reportes de entrega ilegal de apoyos, trajeron gente de todo el país, bueno, es más, incluso pagaron vuelos y hospedaje, para remarcar este hecho obligaron a las personas a ir en contra de su voluntad a marchar”, acusó.

#Video | Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino durante su mensaje por los cuatro años de gobierno. | Crédito: J. Raúl Pérez pic.twitter.com/I04NOkWZ4R — Proceso (@proceso) November 27, 2022

La legisladora panista dijo que en lugar de utilizar el dinero para “reparar el Metro, lo llenaron de posters” para “cumplir un capricho, basado en la egolatría del presidente”.

“Los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López Obrador. Acarrearon a personas para llenar el evento de este mandatario, por cierto, no pudieron llenar el Zócalo”, añadió la aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

López Rabadán afirmó que se obligó a trabajadores del gobierno a marchar y señaló que el “humanismo” de López Obrador está basado en el acarreo.

“El humanismo de Morena está basado en los contratos a modo, en la corrupción, en los sobres amarillos llenos de dinero, en las casas grises y en las obras obsoletas”, remató.

La panista informó que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por el uso de “camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo” con fines electorales.

“Lo de ayer no tuvo límites, incluso hace años lo que hacían es que dejaban los camiones a 10, 20 calles, ayer ya no, no tienen ni pudor, no tienen vergüenza, no tienen límites, este gobierno de verdad piensa que puede aplastar la ley y no le va a pasar nada”, dijo.