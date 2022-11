Malestar de Epigmenio fue por cargar su pesada cámara durante seis horas, "es terco": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Epigmenio Ibarra es terco y lleva años haciendo eso, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las imágenes en las que se observó al productor con fatiga durante la marcha por los cuatro años de gobierno.

Describió que lleva tiempo con su cámara al hombro, la cual pesa y debió cargar entre los empujones durante cerca de cinco kilómetros en casi seis horas.

“Porque hay quienes son tranquilos, pero hay otros que son pura pasión, se lanzan fuerte pero nadie con deseos de hacer daño”, indicó.

El presidente dijo que sí asistieron todos los cuadros convocados, pero que se fueron rezagando por la cantidad de personas que buscaron acercarse para tocarlo o tomarse fotos con él.

“Se fueron quedando, por lo mismo estaba muy fuerte la presión y se pudo organizar de otra manera”, dijo.

La tarde de este domingo, Ibarra escribió en su cuenta de Twitter: “Que ociosos los medios que hicieron un escándalo por una cosa tan pueril. Como aquí los “periodistas” no pisan las calles y menos se echan una cámara al hombro magnifican un tropiezo de un camarógrafo de la 3a edad que luego de reponerse se puso de pie y llegó al Zócalo”.

Más tarde también explicó las razones de su malestar: “Cargo una cámara de 25 kg y 71 años encima. Es normal que pueda sentirme mal. No pasó nada. Descansé, me repuse, cubrí toda la marcha. Llegue hasta El Zócalo. Fue un asunto pueril que no merecía convertirse en un escándalo. Me apena mucho que se hable de esto”.