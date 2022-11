Un hombre burla la seguridad de Palacio Nacional y grita a AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre pasó por encima de la seguridad de Palacio Nacional y logró llegar a una puerta del salón Tesorería para gritarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezaba su conferencia, lo que provocó que fuera sacado de inmediato y la colocación de candados en las entradas al lugar.

El mandatario federal hablaba de la alimentación que le ha ayudado a mantener la salud, cuando se escuchó el grito: “¡Señor presidente!”, en tres ocasiones, en el recinto que es resguardado por la policía militar.

TRAS GRITOS A AMLO EN LA MAÑANERA,#28N cierran con cadena y candado acceso al Salón Tesorería #video

Los gritos de “señor Presidente” fueron hechos por un EXMILITAR DESEMPLEADO que se coló al lugar para pedir apoyo al Mandatario pic.twitter.com/KkN21Xvy0j — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 28, 2022

“Vine a dejar un libro del presidente que se llama ´A la mitad del camino´ y también una carta, es la quinta carta que le he venido a traer y fue por la desesperación que me las ingenié para poder entrar”, dijo quien se identificó como José de Jesús Quintana, de 36 años, aún dentro de Palacio.

Dijo que logró entrar cuando preguntó a personal de atención ciudadana “dónde había un baño y entré y fue un momento de no saber qué hacer y me aventé, y engañé a los guardias para poder entrar hasta acá, decir que era de Hacienda”.

El hombre explicó que hace años, antes de la llegada del presidente López Obrador, trabajó en Palacio Nacional y que por perder su trabajo está en un momento de desesperación.

“Que vea mi situación a fondo, en realidad ya estoy desesperado. No tengo trabajo, casi estoy en situación de calle, discúlpeme”, señaló.

#Video | Un ex militar que se identificó como José de Jesús ingresó a Palacio Nacional burlando la seguridad en un intento de pedirle ayuda a @lopezobrador_ pic.twitter.com/DhD0H68gEb — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 28, 2022

Enseguida fue llevado por Atención Ciudadana para recibir su caso, y les explicó: “No quería llegar a esto, pero no tuve de otra, y tuve que ingresar de esta manera, yo estuve aquí en Palacio Nacional hace unos cinco o seis años arriando la bandera, conozco esta área, estuve aquí”.

También expuso: “Llevo dos años queriendo hablar con él y nomás no y honestamente ya no puedo más y estoy sin trabajo, sin documentos, estoy en la quiebra total, tengo casi los dos años que no veo a mis hijos”.

El 1 de marzo de 2021, otro joven, José Luis, de 31 años, también irrumpió en la conferencia, pero en esa ocasión sí llegó hasta el presidente, quien encabezaba la mañanera. Se acercó también Leticia Ramírez, en ese entonces titular de la oficina de atención ciudadana.

La persona que burló la seguridad hace más de un año y medio estuvo detrás de la mampara hasta que llegó al mandatario federal, después expuso que estuvo en prisión dos años porque le sembraron droga y no encontraba la forma para avanzar en sus proyectos.

En esa ocasión también fue un lunes. Después, Ramírez explicó que es originario de Durango quien, también en su desesperación por exponer su situación al presidente, logró llegar hasta el salón Tesorería.

“Tiene también una hija, a la cual no permiten verla y todas las cosas que se dificultan al salir de la prisión, no puede el realmente encontrar un camino para rehacer su vida (…) y lo que quiere es encontrar un camino para rehacer su vida, y él ahora está ahora en mi oficina, yo estuve platicando con él mucho rato, está más tranquilo”, dijo la funcionaria, hoy secretaria de Educación Pública.