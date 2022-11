AMLO en tregua con Germán Larrea y Grupo México; conflicto por Tramo 5 de Tren Maya "ya se resolvió"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Grupo México aceptó que ingenieros militares decidan de cuánto será el pago de indemnización que deberá dar el gobierno federal por incumplimiento de contrato en el Tramo 5 del Tren Maya.

Aclaró que existe la denuncia “no sé qué sucedió. Les pedí que se llegara a un acuerdo y me respondieron que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos de que ingenieros militares elaboraron un dictamen y de repente me entero, por el pasquín del Reforma, que ya nos había demandado Grupo México”, dijo.

El presidente agregó: “Le pregunté al secretario de Gobernación (Adán Augusto López) porque él fue el que me dijo que no había ningún problema, que aceptaban y le digo pues no es como te dijeron”.

“Aprovecho para informar que ya se resolvió lo de ese tramo; desde luego se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún. Estaba muy cuestionada, era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas. No conocían el proyecto o no querían”, afirmó el mandatario.

Cuando se dio el conflicto llamó a tener mucha paciencia, “cuando se topa uno con alguien que está muy dominado por el coraje o el odio a mí persona no hay que enfrascarse en ninguna discusión. No engancharse”.

El mandatario confirmó que en el Tramo 5 habrá un desplazamiento para no afectar los cenotes y ríos subterráneos, con la construcción del 70% de un viaducto elevado, el otro 30% irá a ras de tierra, con terraplén, “para que la gente sepa que no se afecta en nada los cenotes”.