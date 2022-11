Ante freno a su reforma electoral, AMLO se resigna y anuncia envío de nueva iniciativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por perdida la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados porque, dijo, la oposición, para quienes pidió aplausos, ya resolvió: “El INE no se toca”.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDResignado al rechazo de la Reforma Electoral, #AMLO reitera que no se dará por vencido y seguirá intentando hacer modificaciones a través de una iniciativa de ley que garantice elecciones limpias. pic.twitter.com/iRYOlFA3Ql

Por esa razón el mandatario federal dijo que no esperará a que se vote la iniciativa que se aprobó en comisiones y se discutiría este martes, que al final se aplazó, por lo que este fin de semana enviará la nueva iniciativa de cambio a leyes secundarias que, espera, estén listos antes de que termine este periodo ordinario.

Aún con la posible aprobación de leyes secundarias, consideró que esta propuesta no viola la Constitución e incluso es muy probable que la oposición acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahí se determinará la constitucionalidad de las modificaciones en leyes.

“Sí hay formas de hacerlo, lo tengo bien analizado, los constitucionalistas y además existe la corte que no son como eran antes, empleados del ejecutivo. Los ministros son libres”, dijo.

Reconoció que con la reforma a leyes en materia electoral se puede lograr “muy poco” y enseguida ironizó con los aplausos para los legisladores.

No podemos quitar o reducir el número de plurinominales, ¡aplausos para el bloque conservador, va a seguir habiendo 500 diputados (…) Esto por la defensa al INE, ¡aplausos!”.

“¡Aplauso! No se le puede quitar dinero a los partidos. ¡Aplausos Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, no los ciudadanos, no el pueblo”.