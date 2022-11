Javier Lozano fue quien informó a la periodista Lourdes Mendoza de la cena de Emilio Lozoya en el Hunan

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- La periodista Lourdes Mendoza, reveló hoy la fuente que le envió la fotografía del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, cuando se encontraba cenando en el lujoso restaurante Hunan, pese a que en ese momento estaba sujeto a arraigo domiciliario.

Se trata del exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, quien –según contó la periodista a Radio Fórmula— le envió la foto y le dijo que Lozoya se encontraba cenando en familia en el Hunan.

Lozoya no está sujeto a arraigo domiciliario: abogados; achacan esa versión a Lourdes Mendoza

Lourdes Mendoza contó que se apersonó en el restaurante y le tomó más fotografías que publicó en su cuenta de Twitter señalando que el 10 de septiembre de 2021 el exdirector de Pemex debía presentarse a comparecer por la demanda que interpuso la periodista por daño moral y no asistió alegando que estaba en arraigo domiciliario.

Buenos días, aquí les dejo ooootra evidencia más de q @EmilioLozoyaAus estaba ayer cenando en la grande en el Hunan. Es el live de la foto. Ojo, el 10 Septiembre debió comparecer por la demanda por daño moral que le interpuse y no lo hizo argumentado ‘arraigo domiciliario’”, publicó el 10 de octubre en Twitter.

Buenos días, aquí les dejo ooootra evidencia más de q @EmilioLozoyaAus estaba ayer cenando en la grande en el Hunan. Es el live de la foto. Ojo, el 10 Septiembre debió comparecer por la demanda por daño moral que le interpuse y no lo hizo argumentado “arraigo domiciliario” pic.twitter.com/JnxpwjUy06

La periodista demandó a Lozoya por presunto daño moral luego de que declaró ante la Fiscalìa General de la República (FGR) que, a petición del extitular de Hacienda, Luis Videgaray, le regaló una bolsa Chanel para tener buena cobertura periodística. Según Lozoya, Lourdes Mendoza también pidió dinero para pagar la colegiatura de sus hijos.

“Javier Lozano justamente es la persona que me avisa, que me manda justamente esa primera fotografía que sale y me dice: esto está ocurriendo en tiempo real, ahorita está Lozoya en el Hunan”, contó Lourdes Mendoza en la entrevista con Radio Fórmula.