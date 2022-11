La saxofonista agredida con ácido en rostro y cuerpo exige disculpa pública de Alejandro Murat

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La saxofonista María Elena Ríos interpuso una denuncia contra el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ante la Fiscalía General de la República por violencia de género, económica, institucional, política, éstas mediante el abuso del poder y omisión.

Entre otros aspectos la denuncia es por no acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que le indicaba ofrecer una disculpa pública a Ríos. En su denuncia incluye al padre del aún mandatario estatal, José Murat y estará dirigida a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

A un día de que Murat deje el cargo, la sobreviviente de la agresión con ácido en rostro y cuerpo, sentó el precedente contra este funcionario por no atender la obligación de resolver su caso e ignorar una recomendación de organismo autónomo.

La abogada de Ríos, Diana Cristal González, indicó que esto podría llevar a Murat a tener un antecedente de denuncia, investigación y/o procesamiento por violencia o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado, como indican los “criterios del 3 de 3 Contra la Violencia" en los que no debe incurrir nadie que aspire a una candidatura.

La saxofonista oaxaqueña también solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga su caso por intento de feminicidio por el que continúa prófugo Juan Vera Hernández, hijo del exdiputado Juan Vera Carrizal, preso por ser autor intelectual de la agresión.

Durante una conferencia en el zócalo de la Ciudad de México, Ríos también acusó a Murat Hinojosa por delitos de huachicol y lavado de dinero. “Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Vera Carrizal sigue libre, yo lo he visto, no lo han querido detener porque existe un pacto, que más allá de un pacto patriarcal es un pacto de amistad y compadrazgo pero que existen muchos intereses de por medio”.

Enseguida puntualizó: “Cuidado con lo que voy a decir porque es muy sensible: Alejandro Murat Hinojosa y Juan Antonio Vera Carrizal tienen vínculos con el huachicol, lavan dinero y esto no es algo que diga yo, en 2020 Santiago Nieto cuando entonces era titular de la UIF viajó a Oaxaca porque existían más de 500 millones de peso que no tenían explicación, pero qué creen que pasó con esos más de 500 millones de pesos, desaparecieron de la nada”.

La abogada Diana Cristal afirmó que existe una sospecha de que la Federación ha evitado atraer el caso por la información que la víctima tiene en torno a Murat y los vínculos que pudiera tener con la comisión de delitos.

Además de solicitar la atracción del caso, María Elena Ríos pidió hacer eco al presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar las medidas de protección, porque las que le han dado no son suficientes.

Estoy en un coche muy bajito, ni siquiera está blindado, he sido víctima de dos ataques y siento que me voy a morir y para ellos no es suficiente, aunque les mande informes, no es suficiente”, alertó.

Añadió que pide a la FGR que intervenga porque está convencida de que la Fiscalía de Oaxaca no detendrá a su agresor, “se va a seguir prestado a actos de corrupción y ha sido el mismo fiscal Arturo Peimbert quien me ha comentado que ni él confía en su fiscalía, que lo tienen que proteger marinos y de fuerzas especiales, imagínense así está la Fiscalía de Oaxaca”.

La saxofonista también denunció que ha sido revictimizada y violentada en las instituciones, de todas las maneras posibles, desde peritos, ministerios públicos, el fiscal, el gobernador y también acusa a la esposa de Murat, Ivette Morán, por ser parte también de las agresiones en su contra.

Me han tenido que hacer mendigar mis tratamientos médicos, he sido víctima de campañas digitales donde dicen que María Elena ya le dieron millones de pesos y quiere vivir del erario, ojalá así le reclamaran al gobernador”, también acusó que en las campañas en redes sociales la señalan de buscar una diputación, cuando se trata de una sobreviviente de intento de feminicidio.

En torno a la disculpa pública que debió ofrecer Murat antes de dejar el cargo, Ríos afirmó que le han modificado la convocatoria y mueven su agenda para de todas formas no cumplir con la recomendación de la CNDH, “me hicieron gastar en boletos de avión de ida y vuelta a Oaxaca porque la víctima, la sobreviviente tiene que pagar para que le ofrezcan una disculpa pública y saben cuál fue el condicionante de Alejandro Murat Hinojosa, que estuviera presente la presidenta de la CNDH Rosario Piedra, si no no me daba una disculpa pública”.