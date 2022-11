Si no hay acuerdo con EU sobre el maíz transgénico, se acudirá a un panel para resolverlo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no cederá en la importación de maíz transgénico para consumo humano y ampliará el plazo a dos años en el de uso para forraje, porque optará por la salud de los mexicanos encima de los intereses comerciales extranjeros; de no llegar a un acuerdo, aceptarán ir a paneles de controversias.

Después de la reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo que en su gobierno están “muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano”.

Agregó que aunque haya presiones de empresas, “si no se llega a un acuerdo hay paneles y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”.

En torno al maíz para forraje, el plazo ofrecido es para analizar el contenido y determinar si es dañino para la salud, aun cuando tenga este uso.

“Para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, se puede usar, pero no aceptamos el transgénico para consumo humano. Una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad, y otra cosa es la salud, y si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud”, afirmó.

El presidente consideró que avanzaron en las negociaciones con los funcionarios estadunidenses y entendieron que “hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el Tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo”.

Aclaró que el tema no es permitir la importación para el maíz usado para forraje, sino que ese producto esté sujeto a los estándares de agencias de protección de daños sanitarios, tanto en México con la Cofepris, como en Estados Unidos, dado que no es un asunto dogmático sino de salud.

“No estamos en una postura cerrada, incluso damos tiempo, pero no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano. Nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco y el señor secretario de Agricultura (de Estados Unidos) ya fue gobernador y tiene mucha experiencia, sabe que el maíz es originario de México y es nuestro patrimonio cultural”, dijo.