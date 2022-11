“Hace falta educar al rico, que no evada impuestos y no explote al pobre”: AMLO defiende a Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace falta educar al rico, parafraseó el presidente Andrés Manuel López Obrador al salir en defensa del diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien fue criticado por practicar una “falsa austeridad”, al comprar en City Market y no en sitios donde va la gente sin recursos.

“Sí hace falta educar, fue un diputado a un centro comercial City Market (ni siquiera sabía que era eso pero ya me explicaron) y le empiezan a reclamar que hace ahí, señoras, pero eso es real porque el que lucha a favor de los pobres no debe usar zapato sino huarache, no puede viajar en avión”, reprochó.

Dijo que “esa es la mentalidad del conservador y sí hay que educarlos sobre todo porque son racistas y clasistas y también confunden educación con cultura”.

Siempre se quiso educar al pobre, es hora de empezar a educar al rico, por ejemplo que no evada impuestos y que no explote al pobre”, dice la frase que retomó el mandatario federal.

Para explicar la actitud de Noroña el presidente dijo que él también ha padecido esos cuestionamientos, incluso, cuando estaba en la oposición.

“Una vez iba a Merida y me preguntaron por qué no me voy en camión y dije que es porque tenía que hacer muchas cosas acá” y agregó que esa actitud es “el prototipo de un pequeño burgués, o aspirante a fifí”, pero que no llegan a fifis porque para eso, dijo, se necesitan otras condiciones.

“Los fifíss no van al súper, y luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio (Rodríguez) y un turista me dijo por qué vienes aquí a comer y no sé qué le contesto Silvio y en la mesa dicen no cabe duda que siguen las cosas igual”.

En otro momento indicó que estuvo en Europa para un concierto de Facundo Cabral y al preguntarles en qué llegaron, el cantautor contestó que a caballo pero se les ahogaron al cruzar el continente.

Consideró con ese tipo de frases “en las redes hay muchísima sabiduría, esto es el equivalente a lo que antes y siguen siendo cuando son buenas, eran o son las caricaturas. Una muy buena caricatura es una editorial, es un artículo de fondo”.