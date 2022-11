AMLO celebra que dinero de la venta de Ricolino se invertirá en más plantas en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de agradable la noticia de que Mondelez International compró Ricolino a Bimbo y que por esa operación pagará más de 6 mil millones de pesos, además, celebró que el dinero por la compra se invertirá en México, para la ampliación de otras plantas.

“Me dio gusto que Daniel Servitje se comprometiera a que ese dinero que van a recibir lo invierten en México para ampliar otras plantas, no lo sacan. También, por lo mismo, me decían que tienen un amplio mercado en Estados Unidos, Bimbo, y que tenían contemplado originalmente poner unas plantas allá; al final no, entre otras cosas porque no hay suficiente fuerza de trabajo en Estados Unidos y aquí ya cuesta trabajo conseguir obreros, pero allá hay menos”, señaló.

El mandatario federal aprovechó para destacar que por la falta de fuerza de trabajo en los países de América del Norte es necesario ordenar el flujo migratorio y permitirles el ingreso para que tengan un empleo y también ayuden al crecimiento de las naciones.

“Vamos a seguir insistiendo en ordenar el flujo migratorio. Si hace falta para qué se les detiene y se les obliga a un peregrinar donde muchos pierden la vida para llegar a Estados Unidos, si necesitan fuerza de trabajo, es el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo”, expuso.

La entrega de 24 mil visas temporales de trabajo de Estados Unidos a venezolanos expuso que ayudó mucho, pero es una medida que se tiene que ampliar a otros países de toda América y el Caribe, “no detener sino ordenar, si no también cómo va a haber crecimiento en América del Norte si no hay fuerza de trabajo. Nosotros estamos bien en eso”.