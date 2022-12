Compra boleto a Chiapas, pero Volaris la manda a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una joven relató cómo compró un boleto de avión para viajar de Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez, pero la aerolínea Volaris la mandó a Seattle, Estados Unidos, sin visa ni pasaporte.

La tiktoker @mariajosega, identificada como María José Gamboa, narró que había pagado un viaje redondo de Chiapas a Guadalajara, pero sin que ella ni la aerolínea se dieran cuenta, terminó volando al extranjero.

“Mi vuelo era para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo sucedió en la ciudad de Guadalajara. Actualmente me encuentro acá todavía en el aeropuerto (de Seattle). Yo compré un boleto de avión redondo. Era Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Guadalajara y para Tuxtla Gutiérrez. El problema fue mi regreso”, señaló.

Contó que cuando pretendía abordar su vuelo a Tuxtla Gutiérrez, personal de Volaris le revisó su pase de abordar y la enviaron a otra fila. Ella obedeció y entró al avión que le indicaron, pero el asiento estaba ocupado.

Le volvieron a pedir su pase de abordar y le dijeron que no había problema y que le darían otro asiento.

“En ese momento, yo toda bien confiada me senté, esperé y no me dijeron absolutamente nada. La azafata checó mi pase de abordar, nuevamente arriba, para ver mi asiento, para corroborar que era correcto y no me dijo nada y el vuelo emprende.

“Cuando yo estoy arriba me pasan la declaración de aduana y me quedo así de ¿por qué tengo que llenar este formulario? Ya faltaban como dos horas para llegar y en ese momento me entero de que iba para Seattle”, narró.

Señaló que, al llenar el formulario, se dio cuenta de que le pedían los datos del pasaporte, que no tiene, y la sobrecargo le preguntó cómo era que estaba viajando, a lo que le respondió que era un viaje nacional, pero la mujer no le contestó, así que ella le preguntó a una señora hacia dónde iba el vuelo y le dijeron que a Seattle.

Entonces le dieron un papel donde le informaban que ya sus familiares sabían lo que le había pasado para que estuvieran tranquilos, así que empezó a grabar audios de WhatsApp para que cuando tuviera señal su familia supiera que estaba bien.

“Bueno, cuando yo aterrizo, me comunico con mi familia, llamé por teléfono y todo y me estaba esperando una representante de la aerolínea Volaris en la puerta y me dijo: ‘tenemos que hacer lo posible porque abordes el siguiente vuelo, porque solamente sale un vuelo por día de Seattle a Guadalajara, pero obviamente tenía que pasar migración, porque no tenía visa ni pasaporte ni tampoco sé hablar inglés”, confesó.

Señaló que era un gran problema para la aerolínea porque obviamente dejaron pasar a una persona indocumentada e ilegal a territorio estadunidense y eso no debería pasar.

“La representante de Volaris muy buena onda, la verdad. Corriendo, cargó mi maleta en algunas ocasiones por la escalera. Se portaron, la verdad, para estar en un territorio extranjero y no tener ningún documento, me atendieron al cien”, comentó.

Aunque le tomaron sus datos, dijo que le comentaron que no se contaba como algo ilícito porque podía estar 24 horas en territorio extranjero.

Añadió que para llevarla de regreso la pasaron por donde solo entra personal autorizado, acompañada de un policía; el pase de abordar se lo imprimieron hasta adentro, pero siempre estuvo escoltada hasta su asiento.