La Universidad de Colima presenta denuncia de hechos por presunta amenaza

COLIMA, Col.– Ante la presunta amenaza de un tiroteo en el Bachillerato 33 de la Universidad de Colima (Ucol), por parte de un estudiante de primer semestre de ese plantel, la institución educativa presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se desplegó un operativo frente a las instalaciones escolares, a las que se impidió el acceso al supuesto implicado mientras se esclarece la situación y se determinan las responsabilidades correspondientes.

Por medio de un comunicado emitido este miércoles, la Universidad de Colima dio a conocer que desde la víspera se dio parte a la FGE y se estableció coordinación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y del municipio de Cuauhtémoc, sede del bachillerato, “para efectos de que brindaran el apoyo respectivo, sólo a manera preventiva y que, de ser cierto el hecho, pudieran proteger al estudiantado y personal de ese Bachillerato 33”.

La casa de estudios refirió que el estudiante culminará el actual semestre a través de mediación tecnológica, sin tener acceso físicamente al bachillerato ni a ninguno de los campus universitarios hasta que se determine su continuidad académica y permanencia en la institución por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con versiones publicadas en las redes sociales, el joven tiene problemas de salud mental y habría expresado su deseo de realizar un tiroteo ante una psicóloga, que habría sido quien lo reportó, o lo expresó ante algunos de sus compañeros.

A través de la red social Facebook, circuló el siguiente mensaje atribuido al supuesto responsable, que se trascribe tal cual:

“Yo soy el chico que ‘amenazo’ y todo empezó con un (No vallan a la escuela mañana) esto se debe a que al día siguiente teníamos examen y yo me encuentro enfermo...

“En el grupo de compañeros compartieron esa foto haciendo burla que yo les iba a hacer algo lo cual le seguí la corriente ya que estábamos jugando y así era, pero el cual hubo compañeros incomodados que se alertaron y ya momentos después les dije que solo era cotorreo...

“El día de hoy antes de subir al bus escolar me detuvieron unos señores de control escolar, me piden identificación y lo cual me dicen que no puedo ingresar al bus ni a otra escuela, yo procedo hablar con dirección y les explique el mal entendido y la broma llevada con mis amigos hasta el momento tengo prohibido el ingreso.

“La psicóloga y los problemas que dicen que tengo son FALSOS”.

En su boletín, la institución educativa señaló que no escatimará esfuerzos y recursos para aclarar a la brevedad la situación y, en su caso, desde la Universidad de Colima, “emitir un castigo ejemplar a la persona involucrada, si la información recibida resulta ser falsa o se trata de una broma”.

La Ucol pidió a las autoridades estatales y municipales hacer lo que esté a su alcance por investigar, resolver y en su caso sancionar a quien o quienes resulten responsables.