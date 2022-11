Patricia Armendáriz explota tras sufrir abucheo en la FIL de Guadalajara por defender a AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresaria y diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, fue abucheada durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, cuando defendía la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador y elogiaba los logros que en su opinión ha tenido el actual gobierno.

La rechifla inició cuando la diputada afirmó que López Obrador es el presidente “más liberal” que ha tenido el país.

Tal fue el abucheo que Armendáriz explotó y exclamó:

“¡Bueno, pues si no me dejan hablar pues ya me voy! Yo estoy haciendo todo el esfuerzo por transmitirles lo que sé de una manera responsable”.

La empresaria aseveró que el mayor logro de la actual administración es el incremento de la tributación, pues ha permitido tener mayores ingresos con sólo hacer que los empresarios que más ganan paguen lo que corresponde por ley. Ese comentario le valió otra tanda de abucheos de los espectadores.

Estudiantes en la #FILGuadalajara2022 abuchean a @PArmendarizMx luego de que intentó presumir el gobierno de @lopezobrador_ y sus políticas.

Los abucheos hicieron enojar a la diputada de Morena y hasta aventó el micrófono

“¡Ya me sacaron la lengua señores, pues ya estoy acá!”, espetó Patricia Armendáriz en un tono más elevado ante la inconformidad del público.

Y siguió:

“Me dijeron que iba yo a venir a un auditorio en el que, con todo respeto yo he querido explicarles mi punto de vista, y no de una manera política, pero muchas gracias”.

Acto seguido, la diputada concluyó su ronda de participación y empujó el micrófono.

Patricia Armendáriz fue una de las cinco ponentes del panel “Mujeres en el poder: el rumbo de México”. En ese bloque también participaron las legisladoras panistas Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez, así como la diputada local priista de Tabasco, Soraya Pérez Munguía.

La diputada panista Kenia López Rabadán compartió el video del abucheo y afirmó que Armendáriz "Pensó que le hablaba a los zombies de Amlo".