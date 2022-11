Tras regaño de la Corte, AMLO enviará terna de Cofece: "defiende a empresas particulares"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de enviar la terna para ocupar las vacantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aunque, afirmó, no conoce ningún perfil.

El mandatario consideró que un “desmonte de todo este andamiaje protector de intereses creados eso sería lo mejor, lo ideal. Si no hay condiciones, aunque no se descarta que mañana o en un fututo se pueda hacer, hay que cumplir con lo que ordena la Corte”.

Expuso que para enviar la terna tendrá que ser con “los que mandan, porque hasta eso ni los conozco. Me mandan creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno primero, pero ya les he explicado lo que me sucedió con esta otra, Ifetel”.

Agregó que a él ni siquiera le toca palomear y enseguida habló de la serie de organismos que ha dicho se crearon de manera alterna para ocupar facultades que le corresponden al gobierno.

“Se crearon estos organismos supuestamente para evitar los monopolios, ya ven cómo inventaron términos nuevos, al monopolio le llaman agente preponderante. Al final los miembros de estos organismos quedaron atrapados por los mismos intereses creados, no hubo ningún cambio y una vez me toca proponer a un miembro del consejo de Ifetel y veo pues no conozco a nadie”, comentó.

Relató que preguntó a los funcionarios de Comunicaciones y Transportes, también a los de la Secretaría de Economía para saber a quién proponer y enseguida de la selección, “estaba saliendo del despacho y como a las dos horas me mandan a decir un grupo económico que no estaban de acuerdo con la propuesta porque ese señor estaba al servicio de otro grupo económico. Qué hago si no conozco a nadie, le digo al consejero jurídico analiza a ver quién sacó la mejor calificación porque se supone que el Banxico el Inegi hacen la selección”.

Al elegir a quien sacó la mejor calificación, de todas formas “me entero que ya había sacado el primer lugar en otro proceso de selección, pero todo era una simulación”.

También expuso que en el caso del INE también le llevaron una lista de 50 perfiles “y no conocía más que a uno de 50, después de estar en la oposición dirigente de partido y me pidieron opinión- Este (a quien conocía) era comunista y se volvió panista nos traicionó y le quedó algo… No, no le quedó nada, me equivoqué”.

Dijo que no está de acuerdo con organismos como la Cofece porque, además, implican gastos de por lo menos mil millones de pesos.

“Son de las cuestiones que van a quedar hacia adelante”, es decir para que quien llegue a la presidencia consulte a la población si consideran que son organismos ayudan a evitar monopolios, si los recursos que se les destinan podrían ocuparse mejor para otros rubros como la obra pública que permiten la generación de empleos, o para la salud y educación.

Expuso que la situación de Cofece es parte de lo que encontró en el gobierno, “cuando llegamos nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar un gran rezago, muchos atrasos, mucha corrupción y debo confesar que me sorprendió el grado de corrupción que imperaba, si tenía una idea, pero no, el gobierno era un facilitador del saqueo y estaba destinado a beneficiar a una minoría, una banda de malhechores”.

“Me sorprendió porque en todo encontramos corrupción y hemos ido limpiando, todavía no terminamos, pero fue muy bueno que se definieran prioridades por eso la política la administración pública no admite improvisación, no es de ocurrencias”, agregó.

Dijo que aplicó una fórmula muy sencilla que le funcionó: desterrar la corrupción, acabar con los lujos del gobierno con una política de austeridad republicana y todo lo ahorrado destinarlo en beneficio del pueblo. “Esa fue la fórmula y nos funcionó porque no hemos contratado deuda adicional, no han aumentado impuestos, no hay gasolinazos ni aumento luz o gas”.