AMLO pide que Elon Musk primero demuestre que Twitter ya se limpió de bots antes de cobrar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no le hace pagar” para las cuentas verificadas de Twitter, pero que Elon Musk primero demuestre que la red social ya se limpió de bots y dé una tregua de un año.

“Que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades que no se va a censurar a nadie, que va a haber objetividad, profesionalismo se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto garantizarse el derecho a todos de expresarse, manifestarse, no censurar”, afirmó.

El presidente expuso que esas medidas serían un cambio importante, pero solo se puede lograr si Musk tiene arrojo, virtud que describió es “para gente grande”.

Estoy esperando lo de si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar (las cuentas verificadas) nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética”, señaló.

Comparó lo que sucede en la red social con los gobiernos porque son cambios que no se dan de la noche a la mañana, “tiene que llevar tiempo pero él como es empresario debe saber que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad, primero, hay que demostrar eso y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro, es como los gobiernos y él lo debe saber”.

Expuso el ejemplo de que un gobierno puede pedir a la población que aporten aun más, con aumentos de impuestos para avanzar, solo si el gobierno hizo lo necesario para generar austeridad y que demuestre que hubo honradez.

“Y una vez que ese gobierno se apriete el cinturón, entonces sí con lo que ahorró por no permitir la corrupción, por no permitir los lujos en el gobierno, no le alcanza entonces sí se les habla a los ciudadanos: hemos hecho todos estos esfuerzos y necesitamos que nos ayuden un poco más, pero sin combatir la corrupción y con los lujos del gobierno, con gastos onerosos excesivos y pedir aumento de impuestos es un insulto”, dijo.