Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 4 de noviembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- La rebelión que se dio para dinamitar la investigación por el caso Ayotzinapa tenía la finalidad de que no se detuviera al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y si se consiguen pruebas se actuará contra esos elementos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

- López Obrador dijo que “no le hace pagar” para las cuentas verificadas de Twitter, pero que Elon Musk primero demuestre que la red social ya se limpió de bots y dé una tregua de un año.

“Que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades que no se va a censurar a nadie, que va a haber objetividad, profesionalismo se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto garantizarse el derecho a todos de expresarse, manifestarse, no censurar”, afirmó.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “ahora voy a tardar en el informe del día 1º (de diciembre) ya para que se vayan preparando, que lleven tenis, porque aun cuando va a ser muy puntual ya tengo el esquema”.

- Es muy probable que traiga balasto de Cuba para los tramos del Tren Maya que corren por Quintana Roo, pero el problema que aún no resuelven es el puerto por donde entrará, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.