Probable, que se importe balasto de Cuba para tramos del Tren Maya en Quintana Roo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es muy probable que traiga balasto de Cuba para los tramos del Tren Maya que corren por Quintana Roo, pero el problema que aún no resuelven es el puerto por donde entrará.

“Voy a comentar algo para que nos cuestionen nuestros adversarios, pon a Cuba (en el mapa, pidió a su vocero, Jesús Ramírez). Es muy probable que para este tramo traigamos balasto, que sí hay, acá (en Cuba), por transporte marítimo”.

Al preguntarle a qué puerto entraría, el presidente respondió: “Ese es el problema que tenemos. Calica no, porque está clausurado, ese sería ideal por la profundidad, pero no hay buenas relaciones. Puede ser Progreso, hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos, no tiene calado suficiente, estamos buscando”.

Agregó que su gobierno también busca un acuerdo con Belice para que el balasto entre por esa región.

“Ya hay varios bancos y todos quieren vender balasto y es seguro que se le esté comprando a un banco y los otros bancos digan ese balasto no sirve, no pasa la prueba, pero te aclaro todo ese balasto pasa por un análisis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tan es así que no se puede llevar balasto si no es de los Tuxtla”, aclaró el presidente.

El mandatario federal señaló en el mapa de la región por donde pasará el Tren Maya que “hay cerros, hay bancos, tan es así que aquí se llevan material de construcción a Estados Unidos, hasta Calica, pero eso no sirve, digo, para el Tren. Aquí en Tabasco está el famoso Cerro del Tortuguero que tiene piedra dura, Palenque está lleno de cerros, pues no sirve la piedra. Se trae de aquí (de Veracruz)”.

Indicó que la ruta por mar es hasta Progreso y de ahí se distribuye hacia el sureste, por esa razón también arreglan vías en otras regiones del país, “porque acá precisamente por los cerros que devastaron quedó material que sí sirve, balasto en Texcoco. Entonces estamos reparando, esta vía existe hasta Veracruz, se puede llegar sin problema hasta Medias Aguas, hasta Coatzacoalcos, pero de aquí a Palenque está muy mal, entonces ya iniciamos la reparación de la vía para traer balasto de aquí para acá. Ese balasto está sujeto a prueba, no se compra balasto o piedra de aquí para acá (de la región de Veracruz para Quintana Roo)”.

El presidente respondió al planteamiento de que para esta obra se contrata balasto de mala calidad: “No hay que creer todo porque siempre yo, con mucho respeto te digo, yo siempre actúo de manera precavida, no me dejo a la primera, no, soy muy cuidadoso de eso, imagínense si aceptamos un balasto que no tenga las especificaciones, peligrosísimo, además porque no es cualquier vía, es para que se desplace un tren a 160 kilómetros por hora”.