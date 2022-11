“Voy a tardar en el informe, lleven tenis”: AMLO sobre discurso de su cuarto año de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “ahora voy a tardar en el informe del día 1º (de diciembre) ya para que se vayan preparando, que lleven tenis, porque aun cuando va a ser muy puntual ya tengo el esquema”.

El informe del cuarto año de gobierno el discurso será de uno o dos párrafos introductorios y enseguida un listado: “Hechos no palabras de todo lo que hemos hecho y se van a sorprender muchos porque hay muchas cosas que no se saben”.

Un ejemplo es que al salir de su administración dejará más de 100 mil hectáreas de riego “y eso no se sabe. Va a ser el informe muy puntual con todo lo que se ha hecho y al final un mensaje para todo el pueblo, de lo que tenemos en proceso, está pendiente y de lo que todavía vamos a hacer en el tiempo que nos queda”.

El presidente insistió en que lo más importante en su gobierno es combatir la corrupción y para ejemplificarlo compartió los dos momentos que considera han sido los más difíciles en su carrera por llegar a la Presidencia de la República.

Lo que me molesta, lo que me irrita, me molesta mucho, no lo soporto es la corrupción, de veras me molesta”, dijo el presidente.

El primer momento difícil fue “cuando sacaron los videos de Ahumada entregando dinero, en un programa de televisión, y -ya no era, pero había estado conmigo- el profesor Bejarano. Entonces, ¿quién iba a creer que yo no estaba metido en el chanchullo de recibir dinero?”.

Dijo que después esa situación se aclaró “poco a poco porque el propósito era, como ahora, golpearme, se puso de acuerdo Salinas con Diego Fernández. Grabó este señor Ahumada incluso al que era mi secretario de finanzas en las Vegas y le llevó el video a Salinas y a Diego y estaban eufóricos, hasta aquí duró este. Me cuentan que llegó Diego a un restaurante y agarró una servilleta y la hizo así, así va a quedar el de Tepetitán y fue durísimo pero durísimo”.

Después de ese hecho afirmó que tenía la conciencia tranquila y salió adelante con la ayuda del pueblo del que dijo es mucha pieza frente a ese golpe que considera muy fuerte porque quedó en entredicho su honestidad que, afirma, es lo que estima más importante.

“Ese fue un golpe muy duro, luego vino otro posiblemente más duro, fue el desafuero, porque me desaforaron en un acuerdo los mismos, o sea que ya nos conocemos, esto data de tiempo atrás, y no querían que yo apareciera en la boleta y fue muy fuerte el desafuero, quizá más fuerte”, indicó.

El presidente compartió que el momento que más le dolió fue el de los videos de Bejarano, quien es parte del que llama movimiento de transformación, para el cual encabeza asambleas en el país.

“Lo otro era una cosa política, miserable, vil, pero lo otro era el que se dudara, yo ya lo he platicado pero la segunda vez que nos hicieron fraude: la primera fue un robo abierto, descarado, falsificaron las actas, rellenaron las urnas, hasta el mismo Fox lo dice, que él cargó los dados y sobre esto del desafuero hasta acaba de declarar ´me arrepiento de no haber consumado la infamia´ - eso no lo dijo él- ´de no haberlo seguido, de haberlo perdonado´, eso lo declara él, que le deseo lo mejor al señor porque yo no odio, soy muy feliz, no tengo yo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios”, indicó.

Por estos hechos, un consejo que da a la gente que aprecia es “tómenle distancia al dinero, no tengan tanto apego al dinero, ni al poder, ese es el mejor consejo, incluso si me toca decidir entre la racionalidad y la espiritualidad, decido por la espiritualidad y vaya que la racionalidad es ciencia”.