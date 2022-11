AMLO desprecia marcha en favor del INE y pide a sus simpatizantes no confrontar a manifestantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a simpatizantes y militantes a que no salgan de su casa, no se reúnan, no confronten en la marcha en defensa del INE, el 13 de noviembre, aunque enseguida dijo a quienes convocan: “Son muy corruptos, muy rateros”.

“Y cómo no van a ser corruptos y rateros si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo al país en los últimos 36 años del 83 al 2018”, y agregó que lo que está en el fondo es que “quieren seguir robando porque no tiene llenadera, quieren mantener privilegios”.

Al llamar a una libre manifestación de cualquier grupo, el presidente aprovechó para indicar que “estos hipócritas querían hasta reglamentar las marchas” y al saber que no llegarían frente a la sede presidencial, sino hasta el Hemiciclo a Juárez, pidió que amplíen su recorrido: “Noo, al Zócalo. Zócalo, Zócalo, Zócalo”, dijo en tono de consigna.

Agregó que si el expresidente Vicente Fox se opone a sus políticas es porque ya no recibe los 5 millones de pesos mensuales de pensión ni recibe protección. Y en el caso del empresario Claudio X. González, el presidente dijo que convoca porque ya no recibe contratos ni concesiones que tenía con anteriores gobiernos.

Envió esta última iniciativa de reforma en materia electoral porque, dijo, quiso ser consecuente, “no quiero que mañana se diga por qué si se ha padecido en México, más que en ninguna otra parte del mundo, de fraudes, por qué no propusiste una reforma constitucional, y es lo que estoy haciendo”, y aunque haya resistencias considera que él cumplió con lo que le correspondía.

El presidente aclaró “que la gente que vaya que sepa que es una manifestación en contra de nosotros, por la política que llevamos a cabo a favor del pueblo. Aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo”, además de que dijo que tampoco se deben asumir como demócratas, porque han participado en los fraudes electorales. “¿Cómo van a regresar si ya el pueblo despertó? Sólo con fraude”.

También indicó que quienes convocan a la marcha no tienen autoridad moral y son deshonestos, pero “tienen todo el derecho de manifestarse, además, ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema”.

Acusó que quienes están detrás de esta oposición es la cúpula del poder económico y político “con achichincles y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y, desde luego, los medios de información”.

Enseguida cuestionó quiénes no quieren que el pueblo elija a los consejeros y los magistrados, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente? (…) ¿Por qué están en contra de que se reduzca el número de legisladores y se quiten los plurinominales? ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para tener elecciones si podemos tener uno?