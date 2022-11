Anaya acusa a AMLO de volver a los tiempos del partido único: anhela "todo el poder"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El panista Ricardo Anaya Cortés aseguró hoy que el presidente López Obrador quiere controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) para volver a la época del PRI, cuando un partido político controlaba todo.

En su videomensaje de los lunes, dedicado exclusivamente a cuestionar al presidente, abordó una vez más la discusión sobre la Reforma Electoral, consideró que el mandatario anhela “todo el poder”.

Para explicar su posición, el panista acudió a referencias históricas, en concreto a las elecciones de 1988, cuando López Obrador todavía militaba en el PRI y Manuel Bartlett, actual integrante del gabinete ampliado, era secretario de Gobernación y encargado de las elecciones.

En su alocución, el excandidato presidencial expuso que después del fraude electoral de 1988, se realizaron una serie de reformas que posibilitaron la alternancia y que eso se consolidó cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), alcanzó su autonomía plena dejando atrás la época en que un solo partido gobernaba.

“Los ciudadanos quitan al que está en el gobierno y ponen a un partido distinto. Eso significa que hoy los políticos saben que si no hacen las cosas bien los pueden quitar. Si no atienden a la gente, si no resuelven problemas si no dan resultados, la gente los puede quitar. Como más de la mitad de las veces pasa”, dijo.

Anaya Cortés, quien se encuentra en el extranjero para evitar órdenes de aprehensión derivadas del caso de recepción de sobornos para aprobar la Reforma Energética, en semanas reciente ha dicho que la Reforma Electoral propuesta por el presidente López Obrador, de aprobarse, daría inicio a una dictadura.

Hoy abundó:

“Ahora resulta que López Obrador quiere echar atrás esos avances, resultado de muchos años de esfuerzo. La razón es bien sencilla: quiere tomar el control de las elecciones. Quiere todo el control, todo el poder, como era antes”.

Así, el político llamó a defender al Instituto Nacional Electoral y a la democracia, pues un régimen de partido único no es bueno y le haría mucho daño al país.