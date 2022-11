AMLO recomendó que la FGR atraiga la investigación sobre feminicidio de Ariadna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre el posible feminicidio de Ariadna Fernanda, con un enfoque de derechos humanos y en torno a la investigación a elementos de la Fiscalía de Morelos pidió esperar, aunque señaló: “Parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato”.

-¿Se tiene que investigar al fiscal? Se le preguntó. “Yo pienso que no podemos adelantar nada porque tiene que tenerse las pruebas (…) al parecer hay una declaración en el sentido de que la muerte de la muchacha, joven, se había ocasionado por otra causa, cuando no fue así, de todas maneras hay que tener todos los elementos”.

Pidió que se aclare por qué si hubo una autopsia la Fiscalía de Morelos señaló que la causa de la muerte era otra “y que no había golpes, todo eso y también la declaración, si hay declaración pública, es que cuando sucede una cosa así por lo general no declaran los ministerios públicos, ninguna autoridad, esperan, pero si hubo declaración, por qué la prisa”, indicó.

El presidente agregó que habrá una revisión a este caso a fondo y criticó la actuación de los fiscales de varios estados, entre ellos los casos de Veracruz y Guanajuato y el resto de entidades donde los funcionarios se quedan hasta 14 años en el cargo.

“Estoy planteando que se ponga por encima la justicia porque luego hay intereses de grupos politiqueros en el caso de Morelos y en todos lados, grupos que no tienen ideales, no tiene principios, no les importa el pueblo, es la lucha del poder por el poder, son unos ambiciosos vulgares y el que no tiene ideales ni principios y el que nada más le importa el poder por el poder es o está a punto de convertirse en corrupto”, señaló.