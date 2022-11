AMLO recomienda preguntar en Corte Penal Internacional si hay alguna denuncia contra Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó preguntar en la Corte Penal Internacional o en alguna otra entidad mundial si existe una denuncia contra el exmandatario federal Felipe Calderón.

“Si hay interés en saber, no sé si le corresponda a la Transparencia o hacer la solicitud a la Corte Internacional, y saber si existe o no existe, porque también es bueno, ¿no?, que no se especule, que no haya conjeturas y se sepa si existe, y ser más contundente, existe la investigación o no, para que no haya juicios sumarios”, insistió.

Agregó que si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indica que existe “es porque sí tiene información, porque es su trabajo también”.

“Sé que existe esa denuncia en La Haya, en la Corte Internacional, nada más; ¿cómo sé que existe la denuncia?, bueno, es de dominio público, contra García Luna”, y dijo que en este caso le llama la atención que se tarde el proceso judicial, “pero creo que la acusación directa a García Luna de sus vínculos con uno de los grupos de la delincuencia es más fuerte. Si existen vínculos con Calderón, ese es otro asunto”.

Agregó que este juicio contra García Luna, por las acusaciones que enfrenta en torno a la relación con los grupos del crimen, es muy grave.

Recordó que la instancia encargada de atender esas denuncias, de colaborar en la investigación o entregar información adicional, es la Fiscalía General de la República; y el medio, por ejemplo, para extradiciones, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; pero aclaró que el Ejecutivo no le ha dado seguimiento a este tema.