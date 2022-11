Diputado de Morena batea la exigencia de Monreal para desaforar a Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Hamlet García Almaguer, diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechazó la exigencia del senador Ricardo Monreal para que la Cámara de Diputados inicie un proceso de desafuero en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Los dos legisladores de Morena se enfrentaron luego de que Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado e integrante de la Comisión Jurisdiccional encargada de los desafueros, demandó que la Cámara de Diputados abra un juicio de procedencia en contra de Sansores por la difusión de unos audios en su contra a pesar de que tenía un amparo que se lo prohibía.

El diputado García Almaguer sostuvo que Monreal no puede exigirle a la Cámara de Diputados accionar el mecanismo para desarrollar el proceso de desafuero en contra de la gobernadora de Campeche.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Hamlet Garcia indicó que la declaración de procedencia solo es facultad de la Cámara baja, por lo que los integrantes del Senado no pueden “exigir” a diputados actual de tal o cual manera.

“Dice Monreal que ‘exigirá' el desafuero de la gobernadora Layda. Como parte de la Comisión Jurisdicciones (encargada de dichos procesos) le respondo: la declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara y el senador no puede venir a exigirnos actuar”, escribió en un mensaje el diputado Hamlet García la noche del martes 8 de noviembre.

En un segundo mensaje, el morenista reprobó la actitud del exgobernador de Zacatecas, debido a que está tomando atribuciones que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro integrante del gabinete federal han asumido.

Finalmente, refirió que ningún particular puede solicitar que se inicie un desafuero, pues la petición solo la pueden realizar la Fiscalía General de la República (FGR) o alguna de las 32 fiscalías locales, por lo que desestimó los deseos de Monreal.

“(...) ni siquiera el Presidente de la República o los integrantes del gabinete nos ‘exigen’. Un particular no puede solicitar el desafuero, la petición tiene que venir de una fiscalía local o la federal, el senador entonces no está legitimado para solicitarlo.”

La exigencia de Monreal se presentó luego de que la gobernadora también de Morena, Layda Sansores, acusó a Ricardo Monreal de tener 5 propiedades a su nombre que suman un total de 17 hectáreas.

Layda Sansores hizo esas revelaciones el martes en la noche en su programa “Martes del Jaguar”, a pesar de que Monreal había obtenido un amparo que evitaba que la morenista hablara de él.

Por eso, el senador presidente de la Jucopo sentenció que Layda Sansores “violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada”, por lo que adelantó que llegaría hasta las últimas consecuencias para que la gobernadora de Campeche no quede impune.