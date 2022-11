"Los adversarios son otros": así respondió Claudia Sheinbaum al reclamo de Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el nuevo amago del senador Ricardo Monreal contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ésta reiteró su llamado a la “prudencia y unidad”.

Ayer, el aspirante presidencial escribió en su cuenta de Twitter: “Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría; no más división”.

Cuestionada este miércoles por esas declaraciones, Sheinbaum Pardo respondió:

“Como siempre, prudencia y unidad. Yo creo que el movimiento que representamos es demasiado importante, el pueblo de México espera mucho de nosotros. El presidente es quien ha dirigido este movimiento; hoy es presidente de la República, yo estoy de jefa de gobierno, Monreal está de senador, Layda de gobernadora de Campeche y los otros compañeros y compañeras. Yo creo que hay que siempre, siempre, llamar a la unidad”.

Tal cual ha hecho en otras ocasiones cuando el legislador morenista la ha aludido, la aspirante presidencial identificada como “la corcholata favorita” del presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a esquivar el debate:

“Yo no voy a entrar, les digo, no me parece que tenga sentido entrar a un debate interno, los adversarios son otros… Nosotros lo que estamos defendiendo es la democracia, la libre expresión también, pero hacia dentro del movimiento yo siempre voy a llamar a la unidad”.

Luego, aseguró que “cada quien es como es, cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, de sus propias palabras. A mí lo que me corresponde es llamar a la unidad, no llegar a un debate interno”.

Ante la insistencia de la prensa, en el sentido de que los señalamientos de Monreal Ávila son parecidos a los que hizo en 2018, cuando se desarrollaba el proceso interno para elegir candidato a la jefatura de gobierno en Morena, Claudia Sheinbaum insistió:

“Cada quien es responsable de lo que hace, de lo que pide. Yo lo que creo es que los adversarios están en otro lado, eso es lo que creo. En todo caso, hay que dejar muy claro cuál es la posición del movimiento que representamos y por qué, cuáles son las causas de ese movimiento y lo que son el conservadurismo.

Y cerró al decir que no es su “estilo” responder a ese tipo de mensajes: “Yo no creo que deba haber esto entre compañeros del movimiento y cada quien es responsable de lo que dice y de lo que hace”.