“No quiero que hagan enojar a Benito Juárez”: AMLO libera el Zócalo para marcha en defensa del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para garantizar que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) llegue al Zócalo y para no hacer enojar a Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Copa Mundial de Beisbol 5 concluya antes del domingo.

“El Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al benemérito porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, sacaron hasta el retrato de Juárez de los pinos”, afirmó.

Marcha a favor del INE no defiende la democracia: Sheinbaum

Dijo que además “Juárez no va a estar tranquilo porque decía que con el pueblo todo sin el pueblo nada y decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible”.

El presidente también llamó a la oposición a marchar con ánimo porque considera que son muchos además de que el conservadurismo siempre ha tenido mucha fuerza y para que no tengan obstáculos, dijo, ya no estará el evento deportivo que se tenía previsto del 7 al 13 de noviembre.

Son millones, no son pocos. Lo interesante es que se manifiesten, es como el mundo al revés pero más que nada estamos viviendo tiempos importantísimos, “imagínense aspirantes a fifís, fifis; dirigentes del partido conservador manifestándose” será muy interesante.

Pidió que “nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, diría que la mayoría de los conservadores son racistas y clasistas ¿Quieren que lo compruebe? ¿No tienes el audio del presidente del INE (Lorenzo Córdova)?porque él es uno de los protagonistas principales de esta historia”.

Enseguida se escuchó el audio en el que Córdova hace comentarios racistas contra un grupo de indígenas que lo buscaron para pedir representación y así permitir elecciones.

“Se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas porque están acostumbrado a la simulación ¿Que país queremos?, ¿vamos a seguir con lo mismo? con las hipocresías, simulación, clasismo”.

El presidente expuso que quienes acompañarán la marcha en defensa del INE no le tienen amor al pueblo y que si habrá “gente de abajo”, es porque “se volvieron ladinos, se desclasaron por el aspirscionismo. Quieren parecerse en lo económico a los fifís”.

“Y además si te interesa la política cómo te vas a colar si no te juntas con los machuchones, los oligarcas para que seas empleado de ellos. Tienes que hacer relaciones, quedar bien, ser lambiscón”, señaló.

Este lunes el mandatario federal pidió que la protesta no se quede en el Hemiciclo a Juárez y que llegue frente a Palacio Nacional, pero aseguró que no tenía información de este evento de béisbol.

Ayer me enteré y le pedí a la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) para que se viera con los organizadores que pudiera terminar el torneo el sábado y no el domingo. La jefa de gobierno me dijo que habló con los organizadores y habían aceptado que esté disponible el Zócalo”.