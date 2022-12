AMLO retrasa el envío de su plan B de reforma electoral a la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la fecha de entrega de su plan B para la reforma electoral, y afirmó que la oposición se puede quedar con el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen el dinero y los medios, pero les falta pueblo.

“Es tener un instrumento que podrían utilizar para hacer un fraude electoral como ya lo han hecho, no estoy inventando nada. El Instituto Electoral en el 2006 estaba manejado por la maestra Elba Esther Gordillo y se negaron a contar los votos para imponer a Calderón y lo hicieron desde el INE con un cinismo extremo, cretinismo”, señaló.

Recordó que quien “creó el sistema de cómputo para recibir y contar los votos fue cuñado de Calderón y siempre han actuado así, eso es lo que hay en el fondo, pero están muy fuera de la realidad porque ya la gente no va a permitir ningún fraude, pero ellos no dejan de pensar así, con todo respeto a las gallinas, gallina que come huevo ni que le quemen el pico”.

El mandatario federal cuestionó: “¿De cuándo acá salen estos demócratas, Fox demócrata, Calderón demócrata, Madrazo demócrata, Elba Esther demócrata, no nos debemos de quejar porque independientemente de que son cosas serias, importante, no deja de ser divertido, imagínense el que se muestren como son”.

También exhibió que el expresidente priista Carlos Salinas quería un sistema bipartidista, PRI-PAN, para que, mediante el gatopardismo, los que llama potentados pudieran dominar México.

Aunque no pase la reforma electoral, el presidente expuso que será la población la que defienda los procesos electorales. “¿Cómo le van a hacer?, ¿no van a poner mesas? ¿No van a haber casillas? ¿No le van a permitir a la gente ir a votar? No tienen ninguna posibilidad”.

No será este fin de semana cuando envíe la iniciativa para modificar leyes secundarias, pero podría ser el martes, cuando se prevé que se discutan las modificaciones constitucionales en materia electoral.