AMLO viajará a Colombia para discutir con Gustavo Petro política antidrogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es probable que viaje a Colombia después de la reunión con los presidentes de América del Norte, para atender la propuesta del mandatario colombiano Gustavo Petro en torno un plan para enfrentar la actuación de grupos criminales.

López Obrador reconoció que los gobiernos de Colombia tienen mucha experiencia en el daño que causan las drogas, por lo que los planes que han hecho podrían compartirlo para enfrentar el tema del cultivo, generación y distribución de drogas como la cocaína.

“Él trae ese plan y coincidimos que es importante verlo no solo con la visión de Estados Unidos sino verlo a partir de la visión de América Latina, esto no significa confrontarnos, sino analizar nosotros cómo podríamos enfrentar este problema y sobre todo el que no haya violencia, cuidar que no pierdan la vida por el crimen organizado, ni quienes se dedican a esas actividades ilícitas, ni las autoridades”.