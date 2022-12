AMLO respalda a Samuel García en pugna por presupuesto para Nuevo León

MONTERREY, N. L. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobernador Samuel García en la pugna que mantiene con los grupos mayoritarios de PRI y PAN, en el Congreso Local, por la aprobación del presupuesto estatal del próximo año.

En su visita a la entidad, para supervisar las obras del acueducto El Cuchillo II, el mandatario dijo, sin mencionar a los institutos políticos, que para las cuestiones de la gobernabilidad los servidores públicos deben pensar en la ciudadanía.

“Lo apoyamos a Samuel, porque no conviene que haya pleitos entre autoridades. No ayuda eso al pueblo. Que se pongan de acuerdo, que haya unidad y que respalden al Gobernador, porque una cosa son las diferencias en la cúpula, arriba, y otra cosa es el interés del pueblo, de la sociedad y hay que pensar en la gente. No hay que estar pensando en intereses partidistas, o de grupos”, dijo en breve entrevista.

En la visita a la Planta de Bombeo 2 en el municipio de Los Ramones, señaló que, ante el escenario de los partidos, que contemplan rechazar el proyecto presupuestal del año venidero, que presentó García Sepúlveda, hay procedimientos legales para destrabar el tema en el Congreso Local.

“Debe haber presupuestos. Hay mecanismos legales y no pueden bloquear al Gobernador. Hay mecanismos como aplicar el presupuesto del año anterior, en este caso que se aplique el presupuesto con los ajustes de inflación. Además, las participaciones federales van a seguir llegando puntualmente y, como diría un clásico, hasta copeteadas”, afirmó.

A pregunta expresa sobre sus simpatías en estas pugnas de fin de año en Nuevo León, afirmó: “Respaldo a Samuel”.

En la entrevista, previa al recorrido, el Presidente afirmó que trabaja “muy bien” en conjunto con el mandatario emecista.

Por su parte García dijo, en videos que publicó en sus historias de Instagram que en el 2023 Nuevo León se convertirá en el estado que cuente con mayor respaldo de recursos que aportará el Gobierno Federal para obras hídricas.

López Obrador llegó a la entidad el viernes por la noche y se espera que, luego de recorrer las obras del acueducto, para supervisar su avance, viaje a Jalisco.