Madre de hermanas que murieron en alcantarilla de Iztacalco exige ayuda del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— A un mes de que las hermanas Sofía y Esmeralda perdieron la vida al caer a una alcantarilla, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, la madre de ambas, María Elvira Canchola Montoya, señala que no ha recibido ninguna ayuda por parte del gobierno capitalino.

Y agregó:

Al día de hoy, al gobierno a mí, en mi mano, no me ha dado un peso. Me dicen que el apoyo funerario aún sigue en trámites”.

Aunque también dijo esperanzada: “Quiero creer en que la justicia existe por primera vez”.

Indicó que “voy a ir a todas las dependencias que sean necesarias, no me importa, tengo todo el tiempo del mundo. Si mis niñas ya no tengo vida”.

María Elvira también ha pedido ayuda a León Larregui, el vocalista del grupo Zoé, al que las dos hermanas iban a ir a ver a un concierto cuando cayeron a la alcantarilla de Iztacalco --que no tenía tapa-- y perdieron la vida.